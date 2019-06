Líbyjská národná armáda: Turecké lode a lietadlá sú nepriateľské ciele

Veliteľ tzv. Líbyjskej národnej armády (LNA) Chalífa Haftar, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Benghází 29. júna (TASR) - Líbyjská národná armáda (LNA), ktorej velí Chalífa Haftar, odsúdila zásahy Turecka do záležitostí Líbye a všetky turecké lode a lietadlá označila za nepriateľské ciele. Zároveň zakázala všetky komerčné lety medzi oboma krajinami, informovala v sobotu agentúra DPA.Podľa nej hovorca LNA Ahmad Musmárí na piatkovej tlačovej konferencii uviedol, že Turecko podporuje vládu národnej jednoty v Tripolise a vyslalo do Líbye svojich vojakov. Okrem toho operuje vo vzdušnom priestore Líbye so svojimi prieskumnými lietadlami.zdôraznil Musmárí." dodal Musmárí.Líbya sa zmieta v chaose od pádu dlhoročného vodcu Muammara Kaddáfího v roku 2011. Proti medzinárodne uznanej líbyjskej vláde národnej jednoty, ktorú vedie Fájiz Sarrádž, bojuje veliteľ Líbyjskej národnej armády (LNA) Chalífa Haftar, ktorý má pod kontrolou rozsiahle časti na východe a juhu krajiny a začiatkom apríla nariadil ofenzívu na hlavné mesto Tripolis. Táto nová eskalácia konfliktu vyvolala obavy, že mierový proces podporovaný OSN by mohol úplne zlyhať.Obe strany doteraz odmietli rokovať o prímerí. Vláda národnej jednoty požaduje, aby sa Haftarove sily vrátili na svoje predchádzajúce pozície. Sarrádž tvrdí, že Haftar sa snaží podkopať demokratický proces a znovu nastoliť predchádzajúci totalitný režim. Haftar sa bráni, že bojuje s "teroristami" a odmieta ustúpiť.Od 4. apríla prišlo pri bojoch v Líbyi podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o život 653 ľudí vrátane 41 civilistov a viac ako 3500 utrpelo zranenia. Boje vyhnali z ich domovov viac ako 94.000 civilistov.