Líbyjská stráž objavila v roku 2018 približne 100 tiel migrantov

Káhira 6. augusta (TASR) - Líbyjská pobrežná stráž objavila v roku 2018 pri brehoch tejto severoafrickej krajiny približne 100 tiel migrantov, ktorí sa chceli dostať do Európy. Informovala o tom v pondelok agentúra AP odvolávajúca sa na Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).Líbyjská pobrežná stráž do 31. júla zachytila alebo zachránila neďaleko svojich brehov v Stredozemnom mori 12.633 migrantov.Severozápadné pobrežie Líbye sa stalo centrom nelegálnej migrácie do Talianska a ďalších európskych krajín od povstania v roku 2011. Viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího, ktorý počas neho zahynul, a k chaosu.Líbyjské úrady vystupňovali v súčasnosti spolu s pomocou európskych krajín úsilie zastaviť tok migrantov.AP pripomína, že v snahe získať voličov sa otázky migrantskej krízy chopili európske krajne pravicové strany.