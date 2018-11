Líbyjské úrady donútili migrantov z lode vystúpiť na breh

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tripolis 21. novembra (TASR) - Líbyjské úrady donútili v utorok s použitím násilia desiatky migrantov opustiť loď, na ktorej strávili desať dní odmietajúc vylodiť sa v Líbyi. Informáciu priniesla agentúra Reuters odvolávajúc sa na vyjadrenia pobrežnej stráže.Organizácia Spojených národov uviedla, že príslušníci líbyjskej pobrežnej stráže vyhnali z lode 79 migrantov a vyjadrila nad týmto krokom poľutovanie.Loď Nivin, prepravujúca kontajnery s autami, vyzdvihla 9. novembra v Stredozemnom mori z potápajúceho sa člna 93 migrantov a pokračovala v plavbe do líbyjského prístavného mesta Misuráta.Niekoľko migrantov súhlasilo s vylodením v Líbyi, väčšina však odmietla plavidlo opustiť. Tvrdili, že Líbya je pre migrantov nebezpečná a že sa chcú dostať do Európy.Príslušníci líbyjskej pobrežnej stráže pri utorkovom zásahu použili gumové projektily a slzný plyn. Podľa líbyjských úradov tak vyhnali z lode viac ako 90 migrantov.Niektorí z nich utrpeli počas razie zranenia, no po ošetrení v nemocnici boli spolu s ostatnými prevezení do záchytného centra v Misuráte. Celá operácia sa uskutočnila pod dohľadom líbyjského generálneho prokurátora.Západné pobrežie Líbye je hlavným východiskovým bodom pre afrických migrantov, ktorí sa pokúšajú preplaviť sa na lodiach do Európy. Tlak zo strany talianskych úradov však od minulého roka spôsobil narušenie pašeráckych sietí; zároveň sa znížil aj počet záchranných lodí prevádzkovaných charitatívnymi organizáciami.