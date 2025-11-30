Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 30.11.2025
 Meniny má Ondrej, Andrej
 Zo zahraničia

30. novembra 2025

Líder francúzskej krajnej pravice Jordan Bardella dostal vajíčkom do hlavy



Líder francúzskej krajne pravicovej strany Národné združenie Jordan Bardella sa stal terčom útoku vajíčkom. V sobotu na podujatí v ...



france_national_rally_raid_42059 676x451 30.11.2025 (SITA.sk) - Líder francúzskej krajne pravicovej strany Národné združenie Jordan Bardella sa stal terčom útoku vajíčkom. V sobotu na podujatí v mestečku Moissac na juhozápade Francúzska ho vajíčko zasiahlo do hlavy. Incident sa stal len niekoľko dní po tom, ako protestujúci mladík na neho vysýpal múku.


Po útoku v mestečku Moissac, kde Bardella predstavoval svoju najnovšiu knihu, zatkli 74-ročného muža pre násilie proti verejnému predstaviteľovi. Pre agentúru AFP to povedal prokurátor. Podnet po incidente podala Bardellova strana.

V utorok Bardellu počas návštevy poľnohospodárskeho veľtrhu v meste Vesoule na východe Francúzska posypali múkou. Polícia zadržala 17-ročného chlapca a nasledujúci deň ho prepustila. Absolvovať bude musieť kurz o občianstve.

Krajne pravicového Národné združenie cíti, že má šancu v prezidentských voľbách v roku 2027 získať moc. Bývalá šéfka Národného združenia Marine Le Penová má zakázané kandidovať po tom, ako ju odsúdili v prípade korupcie, ale a post prezidenta by mohol kandidovať Bardella.



Zdroj: SITA.sk - Líder francúzskej krajnej pravice Jordan Bardella dostal vajíčkom do hlavy © SITA Všetky práva vyhradené.

