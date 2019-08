Líder labouristov chce zastaviť brexit bez dohody,rozhodujú už aj súdy

Na archívnej snímke líder britských opozičných labouristov Jeremy Corbyn. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 29. augusta (TASR) - Líder britskej opozičnej Labouristickej strany Jeremy Corbyn vo štvrtok vyhlásil, že Dolná snemovňa parlamentu bude konať rýchlo v snahe zablokovať brexit bez dohody po tom, ako sa premiér Boris Johnson rozhodol pozastaviť zasadnutie parlamentu. Informovala o tom agentúra AP.Corbyn pre televíziu Sky News povedal, že parlament by mal "", aby zamedzil "" brexitu. Podľa jeho slov sa poslanci pokúsia "" Johnsonovi v presadení neriadeného vystúpenia krajiny z EÚ a zastavení práce parlamentu "".," vyhlásil líder opozície.Johnson v stredu získal súhlas kráľovnej Alžbety II. na prerušenie zasadnutia parlamentu od druhého septembrového týždňa do 14. októbra, čo dá poslancom len málo času na zamedzenie hroziacemu brexitu bez dohody 31. októbra.Toto rozhodnutie stúpenci brexitu vyzdvihli ako rozhodný krok smerom k tomu, aby krajina tri roky po referende o členstve v EÚ konečne vystúpila z Únie. Postup Johnsona však vyvolal odsúdenie zo strany opozície i časti konzervatívnych zákonodarcov, protesty v uliciach, žaloby i petíciu, pod ktorú sa na stránke britskej vlády podpísal už viac než milión ľudí.Konfrontácia sa podľa AP s určitosťou zintenzívni budúci týždeň, keď sa poslanci v utorok 3. septembra vrátia z letných prázdnin na skrátené zasadnutie.Skupina 75 britských poslancov požiadala škótsky súd o rozhodnutie, že pozastavenie práce parlamentu je protiprávne. Súd v Edinburghu vo štvrtok oznámil, že zvažuje, či má vydať predbežné opatrenie, ktoré by bránilo pozastaveniu zasadnutia parlamentu, pred začiatkom úplného pojednávania v tejto veci 10. septembra, informovala agentúra DPA.Ďalšie súdne podanie pripravuje podnikateľka Gina Millerová, ktorá v roku 2017 uspela na najvyššom súde so žiadosťou o rozhodnutie, že vláda nemôže spustiť proces brexitu bez hlasovania v parlamente.V Severnom Írsku sa na súd obránil ľudskoprávny aktivista argumentujúci, že historická veľkopiatková dohoda, ktorá priniesla regiónu mier, je v dôsledku Johnsonovho konania ohrozená.