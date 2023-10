Líder progresívcov Šimečka sa stretol s Čaputovou, PS je plne pripravené aj na pozíciu najsilnejšej opozičnej strany

2.10.2023 (SITA.sk) - Predseda Michal Šimečka sa v pondelok stretol s prezidentkou Hlavu štátu informoval o svojom pláne neformálne hovoriť s lídrami ďalších politických strán, aby preveril možnosti formovania inej väčšiny, ako tej, ktorú by zostavoval šéf Robert Fico . „Dopredu chcem povedať, že nebudem verejne komunikovať detaily o týchto stretnutiach, keďže sú to aj neformálne diskusie. Chceme zistiť, či existuje vôľa a priestor na inú, alternatívnu väčšinu,” povedal Šimečka.Zároveň dodal, že rešpektuje, že je to Fico, kto má momentálne v rukách poverenie zostaviť vládu a ide do rokovaní z prvého miesta s výrazne silnejším postavením. Progresívne Slovensko je podľa Šimečku plne pripravené aj na pozíciu najsilnejšej opozičnej strany. Ľudí vyzval, aby sa nevzdávali, nech to dopadne akokoľvek.„Nesmieme dopustiť rezignáciu a pasivitu. Dôverujem sile našej občianskej spoločnosti, že aj v tom najhoršom scenári, že sa Ficovi podarí vládu postaviť, demokraciu ubránime. PS bude v tom prípade viesť silnú a ja verím, že aj dobre spolupracujúcu opozíciu v parlamente,” uzavrel Šimečka.