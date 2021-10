Líder víťaznej koalície Fiala dal Babišovi košom a odmietol rokovať s jeho hnutím o novej českej vláde

Snemovňa áno, vláda nie

Fiala si na Zemana počká

12.10.2021 (Webnoviny.sk) - Líder českej koalície SPOLU, ktorá vyhrala voľby do Poslaneckej snemovne, odmietol rokovania o novej vláde s hnutím ANO terajšieho premiéra Andreja Babiša Petr Fiala to povedal v relácii Interview ČT24, kde potvrdil, že Babiš vyjadril záujem o stretnutie a rokovanie o vláde.Fiala pripomenul, že už v sobotu sa SPOLU, ktorú tvoria ODS, KDU-ČSL a TOP 09, stretla s koalíciou strán Piráti a STAN a spoločne pripravili vyhlásenie o vôli zostaviť vládu.„Takže tu ja nevidím žiaden zmysel, prečo by sme mali rokovať s ANO o vláde. Toto žiadna cesta nie je. To, že budeme rokovať s ANO aj SPD o zložení orgánov Poslaneckej snemovne, to je jasné, to je logické. Ale o vláde v žiadnom prípade,“ cituje Fialu spravodajský portál ČT24.Babiš sa v utorok vyjadril, že mu prezident Miloš Zeman , ktorý je od nedele hospitalizovaný, počas ich víkendového stretnutia potvrdil, že ho ako predsedu najsilnejšej strany poverí zostavením vlády, keď nastane chvíľa, a je na ňom, či to poverenie prijme.Fiala poznamenal, že situácii nerozumie. „Máme niekoľko dní od stretnutia Andreja Babiša s Milošom Zemanom. Predtým, to vyzeralo, že spolu nehovorili. Teraz sa zdá, že spolu komunikovali, dokonca o budúcom politickom vývoji v Českej republike. To sa ťažko komentuje, to musí vysvetliť Andrej Babiš,“ zhodnotil.Už v pondelok Fiala povedal, že pre hospitalizáciu Zemana počká so žiadosťou o stretnutie s ním. „V momente, keď pán prezident opustí jednotku intenzívnej starostlivosti, tak som pripravený požiadať o stretnutie,“ povedal.Pražský hrad avizoval, že sa k ďalšiemu postupu prezidenta pri zostavovaní vlády vyjadrí v stredu.