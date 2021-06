Líderka poľskej menšiny v Bielorusku uvádza zhoršenie zdravotného stavu, úrady ju zadržiavajú

Zdravotný stav väznenej líderky poľskej menšiny v Bielorusku sa zhoršil a úrady jej nedovolia odísť do Poľska. Oznámilo to šéfka poľskej televízie Belsat TV, ktorá vysiela nezávislé správy do Bieloruska, Agnieszka Romaszewska-Guzy.

Na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedla, že vo väzení sa jej zhoršili príznaky zdravotného problému, ktorý už mala, a tiež má vážne problémy so zubami. Romaszewska-Guzy zároveň dodala, že podľa jej informácií Andzelika Borysová súhlasila s odchodom do Poľska, ale úrady to „oddialili“.

Záťah na etnických Poliakov

Novinár a aktivista

30.6.2021 (Webnoviny.sk) -Štyridsaťsedemročnú Borysovú a štyroch ďalších členov Zväzu Poliakov v Bielorusku poslali do väzby v marci po záťahu na etnických Poliakov počas zvyšujúceho sa napätia s Poľskom, ktoré podporuje sankcie voči režimu prezidenta Alexandra Lukašenka.Organizácia, ktorej je Borysová predsedníčkou, je kritická voči Lukašenkovi a bieloruské úrady ju neuznávajú.Vo väzení je aj novinár a aktivista poľskej menšiny Andrzej Poczobut. Ďalšie tri aktivistky z menšiny tento rok zatkli, no v máji ich prepustili a odviezli do Poľska, a to vďaka úsiliu poľskej diplomacie. Podmienky vo väzení ženy označili za drsné.Ľudskoprávne organizácie považujú spomenutých väznených ľudí za politických väzňov. Šéf európskej diplomacie Josep Borrell a Poľsko vyzvali na ich prepustenie.