Líderkou kandidátnej listiny Demokratov je Letanovská, obáva sa aj vytrhnutia zo Západu či návratu mafie (video)

Šeliga na siedmom mieste

K moci sa vráti mafia a oligarchovia

3.7.2023 (SITA.sk) - Líderkou kandidátnej listiny strany Demokrati je primárka oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Andrea Letanovská. Z druhého miesta kandiduje predseda strany a bývalý premiér Eduard Heger a z tretieho miesta kandiduje občianska aktivistka Andrea Cocherová. Letanovská predstavila kandidátku Demokratov na pondelkovej tlačovej besede. Zo štvrtého miesta kandiduje bývalý minister obrany Jaroslav Naď, za ním nasleduje poslankyňa Národnej rady SR Jana Žitňanská , poslanec a bývalý primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár. Siedme miesto patrí poslancovi a právnikovi Jurajovi Šeligovi a ôsme miesto právnikovi a protikorupčnému expertovi Pavlovi Nechalovi. V prvej desiatke sú aj riaditeľka kancelárie ministra Monika Podhorány Masariková a expert pre rozvoj inovácií Ján Šubák. V prvej dvadsiatke na kandidátke Demokratov je aj bývalý minister hospodárstva Karel Hirman , herečka Dorota Nvotová či poslanec Kristián Čekovský. Letanovská vyjadrila obavy, že po voľbách nebude mať kto pomôcť najzraniteľnejším či už so zdražovaním, vysokou infláciou alebo chudobou.„Hrozí, že zdravotníctvo bude opäť na okraji záujmu a už sa ho nepodarí resuscitovať. Hrozí, že sa k moci vráti mafia, oligarchovia a rozmach korupcie. Hrozí nám vytrhnutie zo Západu a odklon našej krajiny od cesty k prosperite, po ktorej sme už kráčali, na ktorej sme už jednoznačne boli," vymenovala Letanovská a dodala, že hrozí aj odchod mladých talentov do zahraničia.Demokrati podľa Letanovskej dokážu ponúknuť to, čo iné strany nemajú, a to odhodlanie bojovať za záujmy občanov, skúsenosti z politiky a odbornosť. Heger doplnil, že je potrebné, aby zo septembrových volieb vzišla vláda pokoja, ktorá ponechá slobodu spravodlivosti, bude držať Slovensko na západe, vláda, bude pokračovať v reformách a bude rozvíjať demokraciu.„Prinášame kandidátku ľudí, ktorí sú spomedzi všetkých strán najlepšie pripravení po voľbách prevziať zodpovednosť za krajinu,” uzavrel Heger.