Lidl a Aliancia žien: Nebojte sa zavolať o pomoc

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.12.2021 (Webnoviny.sk) -Vedeli ste, že násilie páchané na ženách sa týka každej štvrtej ženy? Napriek tomu sa však o problematike nehovorí dostatočne. Zneužívané ženy mlčia, pretože majú pocit, že sa nestretnú s pochopením alebo majú jednoducho strach. "Len veľmi malé percento žien sa obráti na políciu a oznámi trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby," uviedla projektová manažérka Aliancie žien, Jana Juchová.Spoločnosť Lidl, ako TOP zamestnávateľ a jeden z 10 najväčších zamestnávateľských inštitúcii na Slovensku, dlhodobo podporuje svojich zamestnancov, zamestnankyne a ich rodiny v súlade so svojou firemnou kultúrou. Pomocnú ruku dlhodobo podáva napríklad prostredníctvom dôverníka – komunikačného partnera pre zamestnankyne / zamestnancov pri všetkých ich problémoch a starostiach – či už súkromných alebo pracovných. Partnerom na diskrétny rozhovor aj na mimopracovné témy je vždy aj nadriadený, alebo nadriadená. Pred niekoľkými rokmi pribudli k dôverníkom aj psychológovia a psychologičky na telefóne, na ktorých sa zamestnankyne a zamestnanci Lidla môžu s dôverou obrátiť.Preto sa tento rok rozhodol smerovať väčšiu pozornosť práve ženám a ich psychickému i fyzickému zdraviu. Lidl chce týmto krokom podporiť verejnú debatu na tému násilia na ženách a inšpirovať aj iné zamestnávateľské organizácie. Iniciatíva je súčasťou kampane "Rôzni = Rovní", ktorou diskont interne aj externe oslovuje dôležité nerovnosti a spolu so spolupracujúcimi organizáciami ponúka riešenia v oblasti diverzity a inklúzie.Aktuálna pandemická situácia a s ňou spojená vlna lockdownov sú príčinou prudkého nárastu prípadov násilia na ženách po celom svete. Prečo? Ženy zažívajúce násilie totiž ostali zatvorené v jednej domácnosti s násilníkom, čo je pre mnohé z nich veľmi nebezpečné. "Zároveň bola o to väčšia kontrola zo strany násilníkov a ženy nemali možnosť kontaktovať pomáhajúce organizácie a situácia sa vyhrocovala. Svedčia o tom aj štatistiky za rok 2020. Generálna prokuratúra poukázala na to, že napríklad v otázke stíhania trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby podľa §208 trestného zákona došlo až k 17% nárastu," dodáva Jana Juchová.Spoločnosť Lidl sa rozhodla zapojiť do iniciatívy s názvom Medzi nami dievčatami, ktorú zastrešuje Aliancia žien. Touto cestou sa snaží nielen o zvýšenie povedomia o danej problematike, ale aj o upozornenie žien na krízovú linku a uistenie, že ich volanie o pomoc bude bezpečné a vypočuté.Najdôležitejším krokom je prelomenie mlčania a teda telefonát na SOS linku. Ten si vyžaduje samozrejme vysokú mieru diskrétnosti, súkromia a pocit bezpečia. Takýmto miestom sú v mnohých prípadoch dámske toalety či oddychové miestnosti. "V spolupráci s Alianciou žien budeme inštalovať telefónne zariadenia v našich logistických centrách, v predajniach aj centrále tak, aby ženy – naše zamestnankyne, ktoré potrebujú pomoc, mohli bezpečne a diskrétne zavolať na krízovú linku Aliancie žien. Inštalácia telefónov na našich toaletách je extra míľou v tejto téme, ktorou chceme našim zamestnankyniam poskytnúť ďalšiu možnosť ako prípadne riešiť spomenuté životné situácie," povedala Zuzana Baloghová, ambasádorka diverzity z Lidl Slovenská republika. V prípade, ak žena nechce zavolať ihneď, na toaletách budú pripravené brandované hygienické potreby so "zakódovanými" kontaktnými údajmi na krízovú linku. Tak môžu požiadať o pomoc vtedy, keď sa budú cítiť najkomfortnejšie.Cieľom dôležitej iniciatívy je okrem iného aj motivácia ďalších spoločností k podobnému kroku na svojich pracoviskách či v priestoroch zamestnania. Tak, aby sa každá žena cítila bezpečne a mohla žiť život, aký si zaslúži. "V čase COVID-u je pomoc pre ženy, ktoré zažívajú domáce násilie obmedzená. Kam sa však ženy hľadajúce pomoc vracajú sú ich pracoviská, preto vyzývame všetky zamestnávateľské inštitúcie, aby sa zamysleli nad tým, ako im môžu pomôcť." uviedla Zuzana Baloghová.Informačný servis