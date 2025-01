Lidl aj tento rok zvýši platy, o 10 miliónov

Medziročne si každý v Lidli finančne prilepší

Priestor na kariérny rast a rozvoj

24.1.2025 (SITA.sk) -"Zamestnankyne a zamestnanci sú kľúčom nášho úspechu. Chceme, aby sa v Lidli cítili adekvátne ocenení a mali motiváciu rozvíjať sa spolu s nami. Našim cieľom je ponúknuť všetkým členom tímu príležitosť na kariérny rast, motivujúce platy a atraktívne benefity. Aj naďalej chceme byť pre nich prvou voľbou a preto opäť zvyšujeme mzdy. Teším sa, že aj v roku 2025 stále platí, že medziročne si každý finančne polepší. Či už vďaka zvýšeniu miezd, povýšeniu či mimoriadnej odmene. Som hrdá na to, že sme pre našich zamestnancov stabilným a zodpovedným partnerom," povedala Judit Dulin, konateľka Lidla zodpovedná za HR.Od marca zvýši diskont mzdy zamestnancom v predajniach a v logistických centrách. Zvyšovanie platov je pritom zakotvené v zmluve pre ďalšie tri roky, každý teda pozná výhľad vývoja svojej mzdy pre ďalšie obdobia. Táto valorizácia je zároveň automatická. Aj tento rok si prilepšia všetci zamestnanci Lidla, a to či už samotným zvýšením, prechodom na vyššiu platovú úroveň, povýšením, alebo mimoriadnou odmenou.Pre tento rok je minimálna mzda zákonom stanovená na 816 eur. Reťazec však svojim zamestnancom zaplatí omnoho viac – jeden a pol násobok. Od marca totiž žiaden predavač či predavačka v Lidli nezarobí menej ako 1 250 eur na plný uväzok. V sklade je táto suma ešte o čosi vyššia, a to 1 300 eur. Lidl mzdy svojim zamestnancom pravidelne zvyšuje dlhodobo. Do zvyšovania platov a odmien za uplynulé tri roky investoval vyše 43 miliónov eur, pričom tento rok na navýšenie miezd vyčlenil ďalších 10 miliónov.Lidl okrem motivujúcich platov, vyšších ako priemer v maloobchode, poskytuje zamestnancom priestor na ich kariérny rast. Možností na rozvoj je v reťazci naozaj veľa. Voľné pozície diskont obsadzuje primárne z vlastných zdrojov. Šance na povýšenie sú naozaj vysoké. Od marca 2020 posunul diskont na vyššiu pozíciu takmer 1700 ľudí. Bezmála 40% zo všetkých zamestnancov, zažilo povyšenie už v priebehu prvých troch rokov v spoločnosti, mnohí dokonca viackrát.Reťazec motivuje svojich ľudí aj širokou ponukou benefitov. Pre zamestnanecké benefity v minulom roku Lidl vyčlenil približne päť miliónov eur, pričom hodnota benefitov na jedného zamestnanca dosahuje vyše 800 eur. V rámci bohatého balíka všetci zamestnanci každý mesiac dostávajú kredit na nákup v Lidli v hodnote 40 eur. Mimo množstva iných výhod môžu využiť širokú ponuku benefitného portálu, dovolenku navyše, Multisport kartu, príspevok do tretieho dôchodkového piliera, či extra voľno pri rôznych životných udalostiach.Aktivity Lidla ako zamestnávateľa dlhodobo oceňujú odborníci i verejnosť. Lidl je už. V prvom prípade ide o výsledok podrobného auditu, o najzamestnávateľoch rozhoduje v hlasovaní verejnosť. Reťazec dbá aj na rovnaké odmeňovanie žien a mužov. Potvrdzuje to certifikát, ktorý získal v roku 2022 ako vôbec prvý obchodník.Diskont má na Slovensku aktuálne vyše 6 700 zamestnancov v 167 predajniach, troch logistických centrách a na centrále v Bratislave. Je stabilným zamestnávateľom, ktorý celoročne vytvára nové pracovné miesta, pričom v priemere ide o stovky pozícií ročne.Informačný servis