Lidl ide na zelenú, energiu čerpá aj zo slnka

9.7.2021 (Webnoviny.sk) - Do konca roka 2021 bude mať Lidl inštalované fotovoltické zdroje na strechách jedenástich predajní.Boj proti globálnemu otepľovaniu je jednou z oblastí, na ktorú kladú Slováci v súčasnosti väčší dôraz než pred pandémiou. V nedávnom reprezentatívnom prieskume agentúry IPSOS sa v tomto duchu vyjadrilo až 44% opýtaných. Lidl si uvedomuje naliehavosť tohto problému a preto sa čoraz viac spolieha na zelené technológie a postupy. Vďaka nim ušetrí ročne viac ako 30 000 ton emisii CO2.Priemerná uhlíková stopa obyvateľa Slovenska je podľa Inštitútu environmentálnej politiky necelých 6 ton CO2 ročne. Priemerná slovenská domácnosť prostredníctvom spotreby energie zodpovedá za bezmála 2,2 tony CO2 vypusteného do ovzdušia. Jedno auto na Slovensku za rok vyprodukuje v priemere viac ako tonu oxidu uhličitého. Oxid uhličitý pritom tvorí viac ako 80% celkových emisií skleníkových plynov, ktoré spôsobujú globálne otepľovanie. Ak sa má negatívny trend posledných rokov zmeniť, je nevyhnutné, aby každý z nás priložil ruku k dielu. Lidl ako zodpovedná spoločnosť ide v tomto príkladom a preto má už od roku 2018 zavedený systém Energetického manažérstva podľa medzinárodnej normy ISO50001, ktorým potvrdzuje svoj záväzok k znižovaniu dopadu na životné prostredie.Diskont sa vo vlastných objektoch – predajniach, logistických centrách i centrále – spolieha výlučne na elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov. Obnoviteľný, alebo aj "zelený" energetický mix je oproti klasickému, resp. "fosílnemu" výrazne udržateľnejší, keďže pri jeho produkcii klesá objem emisii až o 90%. Zelená energia využívaná Lidlom na Slovensku pochádza z biomasy, vody, vetra, no v najbližších rokoch bude výrazne narastať podiel energie vyrobenej zo slnka.Rozhodnutie používať zelený energetický mix znamená, že Lidl takto ušetrí viac ako 14 000 ton CO2. "Momentálne máme inštalovaných osem fotovoltických zdrojov na strechách našich predajní, do konca roka pribudnú určite ešte aspoň tri ďalšie. Našim cieľom je inštalovať fotovoltické panely odteraz na všetky nové predajne. Takýto spôsob výroby energie je udržateľný a zároveň aj ekonomicky zmysluplný. Uvedomujeme si náš dopad na životné prostredie a snažíme sa ho čo najviac znížiť, preto v predajniach používame iba energeticky úsporné LED technológie pri osvetlení či elektronické cenovky," povedal Róbert Bahník, vedúci úseku nehnuteľností v Lidl Slovenská republika. Viac ako 300 ton emisii oxidu uhličitého ušetrí Lidl prostredníctvom zapojenia sa do systému paletového poolingu.Ďalších bezmála 18 000 ton CO2 ušetril Lidl účasťou v systéme zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK. Metodika, na základe ktorej bol uskutočnený výpočet úspory skleníkových plynov, bola vyvinutá spoločnosťou BIO by Deloitte. Nedávno zaradil Lidl do svojho sortimentu aj klimaticky neutrálne produkty. Reťazec pri nich kompenzuje emisie, ktoré vznikli pestovaním surovín, výrobou, prepravou a likvidáciou obalov . Diskont podporí certifikované projekty na ochranu klímy, ktoré majú pozitívny ekologický i spoločenský vplyv . Konkrétne ide o výsadbu stromov v Ugande, zabezpečenie pitnej vody v Eritrei či výstavbu a prevádzku obrovskej fotovoltaickej elektrárne v indickej púšti. Klimatická zmena je globálnou otázkou a preto aj opatrenia, ktoré majú mať významný efekt, musia byť globálne.Informačný servis