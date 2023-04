Lidl je obchodníkom roka aj desiatykrát v rade

Lidl je obchodníkom roka už celú dekádu

Aj internetový obchod Lidla je jednotkou

27.4.2023 (SITA.sk) -Najdôležitejšie vysvedčenie vystavujú obchodníkom zákazníci a práve oni rozhodli, že Lidl je pre nich stále najlepším z najlepších. Diskont získal už jubilejné desiate prvenstvo v hlasovaní verejnosti v súťaži MasterCard Obchodník roka a rovnako aj deviate prvé miesto v kategórií Obchodník s potravinami. Obľube sa teší aj online obchod Lidla, ktorý už po tretíkrát v rade získal tri prvé miesta v súťaži Shop roku: cena popularity – obchodné domy a absolútny víťaz, cena kvality – obchodné domy.Súťaž MasterCard Obchodník roka sa na Slovensku organizuje už desať rokov. Lidl doteraz vždy uspel v hlasovaní verejnosti a rovnako aj vo svojej kategórií – Obchodník s potravinami. Cenu verejnosti získal reťazec vďaka 22 701 hlasom od celkovo 31 293 hlasujúcich. O víťazoch sortimentných kategórií už tradične rozhoduje reprezentatívny prieskum nezávislej výsumnej agentúry."Veľmi nás teší, že sme od začiatku oceňovania MasterCard Obchodník roka, teda už jednu celú dekádu pre slovenských zákazníkov jednoznačnou prvou voľbou. Je to ocenenie každodennej práce tisícok kolegýň a kolegov, ktorí robia všetko preto, aby si zákazníci v Lidli mohli nakúpiť čerstvé a kvalitné produkty za výhodné ceny, aby za svoje peniaze dostali jednoducho čo najviac. Ďakujeme všetkým, ktorí nám prejavujú svoju dôveru, urobíme maximum pre jej udržanie,” povedala Zita Szlavikovics, generálna riaditeľka Lidl Slovenská republika.Diskont spustil svoj eshop so spotrebným tovarom koncom roka 2019. Postupne zvyšuje a dopĺňa počet položiek, medziročne o desiatky percent. Mesačne Lidl vybaví objednávky v päť až šesťciferných číslach. Najobľúbenejšími kategóriami sú dielňa a móda."Cieľom nášho internetového obchodu je čo najviac sa priblížiť k zákazníkom. Preto naďalej rozširujeme ponuku a pracujeme aj na službách a zákazníckom zážitku. V minulom roku sme napríklad zriadili one touch point na lidl.sk, teda integrovali eshop do našej hlavnej webovej stránky www.lidl.sk , aby zákazníci našli všetko pohodlne na jednom mieste,” vysvetlil obchodný riaditeľ Lidla Matej Prochotský.V aktuálnom ročníku súťaže Shop roku získal Lidl - rovnako ako v predošlých edíciách, ktorých sa zúčastnil – tri prvenstvá. Konkrétne cenu kvality medzi obchodnými domami, cenu popularity medzi obchodnými domami a stal sa aj jej absolútnym víťazom. "Výsledky Ceny kvality a Ceny popularity sa do značnej miery prekrývajú, čo svedčí, že najobľúbenejšie e-shopy sú tie, ktoré majú vysoké hodnotenie spokojnosti zákazníkmi," hovorí Tomáš Braverman, CEO Heureka GroupO spokojnosti zákazníkov svedčí aj to, že až 96% zákazníkov na portále heureka.sk odporúča eshop Lidla podľa dotazníka spokojnosti za posledných 90 dní. Celková spokojnosť s ním dosiahla priemernú známku 4,7 na päťbodovej škále.Informačný servis