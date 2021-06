Lidl je už aj v Tornali

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.6.2021 (Webnoviny.sk) -Lidl má od štvrtka 24. júna na Slovensku už 151 predajní, najnovšia pribudla v Tornali. Tento rok otvoril Lidl už štyri nové predajne – predtým v Bardejove, Poprade a Košiciach – a aktuálne sa nachádza v 92 slovenských mestách. Okrem toho Lidl aktuálne prevádzkuje v Liptovskom Hrádku a Ilave aj outlety so spotrebným tovarom. Do konca kalendárneho roka otvorí diskont ešte aspoň dve ďalšie predajne – v novej bratislavskej autobusovej stanici Nivy a v Moste pri Bratislave.Otvorenie kvalitnej predajne je všade, pre všetky obce a mestá dobrou správou. Obzvlášť je to potešiteľné v hospodársky slabších, zaostávajúcich regiónoch medzi ktoré – žiaľ – patríme aj my. Nová predajňa so širokým a kvalitným výberom tovaru bude slúžiť nielen Tornaľčanom, ale aj vyše 20 tisíc obyvateľom spádovej oblasti. Tí, ktorí od dnes chcú čerstvý a kvalitný tovar nakúpiť za výhodné ceny, už nebudú musieť cestovať do Rimavskej Soboty, Revúcej alebo Rožňavy. Všetko nájdu v Tornali, v tejto krásnej, novej predajni," povedala pri príležitosti otvorenia novej predajne primátorka mesta Tornaľa, Mgr. Anna Szögedi. Predajňa Lidl sa v Tornali nachádza na Mierovej ulici a zamestnanie v nej nájde 21 ľudí. Rozmer predajnej plochy je 1300 metrov štvorcových a pre zákazníkov je k dispozícii 93 parkovacích miest a taktiež nabíjačka pre elektromobily."Od prvých výkopových prác až po dnešné slávnostné otvorenie ubehlo desať mesiacov. Predajňu v Tornali sme však zvažovali dlhšie a som rád, že sa naše plány naplnili. Verím, že nielen obyvatelia Tornale ocenia našu ponuku kvalitných potravín a spotrebného tovaru za skvelú cenu. V Lidli totiž zákazníci nakúpia všetko potrebné pod jednou strechou, pričom svoj nákup vybavia rýchlo, pohodlne a bezpečne," uviedol Marián Šimko, obchodný riaditeľ Lidl Slovenská republika.Predajňa v Tornali privíta zákazníkov v novej a prehľadnej vizualite, vďaka ktorej sa bez problémov zorientujú v pestrej ponuke reťazca. Pre Lidl sú trvalá udržateľnosť a zodpovednosť nosnými témami, preto sa spolieha na energeticky úspornépri osvetlení a súčasťoutak, aby sa vo vyčistenom vzduchu nedostával späť do predajne. Aj v tejto predajni platia všetky preventívne hygienické opatrenia, vďaka ktorým Lidl ako prvý predajca potravín na SlovenskuSúčasťou nového ekologického štandardu súpre sortiment ovocia a zeleniny, ktorých výhodou je úspora papiera, ako aj jednoduchšia orientácia pre zákazníkov a obsluha pre personál. Zákazníci môžu využiť, k dispozícii majúa vďaka vlastnej pekárni bude pre nich v priebehu celého dňa pripravené chrumkavé a teplé pečivo priamo z pece.V Tornali, rovnako ako v ostatných 150 predajniach, sa zákazníci môžu zapojiť do komunitných projektov organizovaných Lidlom. Za každú predanú fľašu minerálnej vody Saguaro venuje diskont jeden cent na kúpu a, za každé predané balenie plienok zase putuje 10 centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do 3 rokov v rámci iniciatívy. Zákazníci môžu taktiež podporiť dlhodobú potravinovú zbierku. Zákazníci taktiež môžu pomôcť vyčistiť slovenské rieky a vodné nádrže od plastov v rámci projektu. Pri príležitosti otvorenia novej predajne Lidl tradične podporuje žiakov blízkych základných škôl. V Tornali ide o Základnú školu Ferenca Kazinczyho a Základnú školu Pavla Jozefa Šafárika. Výšku podpory v rámci projektumôžu ovplyvniť priamo zákazníci – diskont venuje 1 € na nákup IT vybavenia pre školy za každý nákup v hodnote aspoň 10 €. Lidl takto reaguje na požiadavky škôl, ktoré v predošlých mesiacoch museli riešiť dištančné vzdelávanie.Lidl na Slovensku v 151 predajniach, troch logistických centrách, dvoch outletoch a na centrále zamestnáva takmer 6000 ľudí. Nárast platov v priemere o štyridsať percent od jesene 2016, priemerný mesačný plat na pozíciách predavačiek- pokladníčok a predavačov-pokladníkov viac ako 900 €, to je realita v spomenutom diskontnom reťazci. Plný pracovný úväzok v Lidli pritom predstavuje 38,75 hodín týždenne.do benefitov pre svojich zamestnancov. Diskont sa prioritne zameral na ochranu ich zdravia a priebežne zásoboval zamestnancov ochrannými pomôckami. Každý jeden si navyše v novom benefitovom systéme mohol vybrať atraktívne darčeky podľa vlastných preferencií až do výšky 270 €. Zamestnanci môžu taktiež získať príspevok 200 € na penzijné pripoistenie Kolegyniam a kolegom v prvej línii dvakrát vyplatili Lidl špeciálnu odmenu za ich nasadenie v neľahkom období.Lidl je päťnásobným držiteľom prestížneho medzinárodného ocenenia Top Employer Europe a Top Employer Slovakia. Za svoje aktivity vo vzťahu k zamestnancom získal obchodný reťazec aj prestížne ocenenie Via Bona a trikrát získal prvenstvo aj v súťaži najzamestnávateľ. Na základe hlasovania verejnosti sa Lidl už osemkrát po sebe tešil z ocenenia Obchodník roka. Za svoj internetový obchod www.lidl-shop.sk získal diskont tri ocenenia v súťaži ShopRoku 2020.Informačný servis