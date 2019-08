LIDL LETÁK MÔŽETE DOSTÁVAŤ AJ CEZ MESSENGER

Foto: Lidl Foto: Lidl

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. augusta (OTS) -Zasielanie letákov do messengera aktuálne využívajú tisíce zákazníkov Lidla. Prihlásiť sa na odber je možné na stránke www.lidlbot.sk . Leták je do populárnej četovacej platformy zasielaný vždy vo štvrtok a výhodou LidlBota je možnosť personalizácie ponuky. Podľa zodpovedania dvoch otázok bude četbot užívateľovi dávať do pozornosti a pripomínať akcie podľa jeho preferencie. Zákazník sa môže rozhodnúť aj pre zasielanie receptov z Kuchyne Lidla.vysvetlil Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie Lidl Slovenská republika.Diskont priebežne optimalizuje svoje letáky, čím ročne ušetrí takmer 2400 ton papiera. Zmenu Lidl dosiahol zmenou formátu a prehodnotením distribučnej siete. Letáky Lidla disponujú certifikátom EU Ecolabel. Ten je garanciou, že daný tlačiarensky produkt je recyklovateľný a je vytlačený na papieri s malým vplyvom na životné prostredie. Lidl ročne recykluje 18 500 ton papiera a kartónov. Pre lepšiu predstavu, ide o váhu 4100 dospelých slonov afrických.