LIDL má v portfóliu už 15% ekologických kamiónov

8.3.2021 (Webnoviny.sk) - Cieľom Lidla do roku 2025 je dosiahnuť 40%-ný podiel kamiónov s alternatívnym pohonom v rámci svojej flotily.Znižovanie emisií je jednou z dôležitých ciest ako ochrániť životné prostredie, pričom veľký potenciál sa skrýva v cestnej doprave. Jedným z priekopníkov v oblasti ekologickej logistiky na Slovensku je obchodný reťazec Lidl, ktorý využíva kamióny s alternatívnym pohonom už tretí rok.Obchodný reťazec chce tento podiel ďalej zvyšovať, nové ekologické vozidlá pribudnú v jeho vozovom parku ešte tento rok."V priebehu roka 2021 plánujeme presiahnuť hranicu 20% kamiónov s alternatívnym pohonom, do roku 2025 plánujeme dokonca 40%-ný podiel. Vozidlá, ktoré nevytvárajú takmer žiadne emisie, zásobujú tovarom predajne vo všetkých kútoch Slovenska. Spolu s efektívnym plánovaním logistiky, maximálnym vyťažovaním kamiónov a ich využívaním aj na spätnú logistiku z predajní na centrálne sklady sú vozidlá s alternatívnym pohonom základom nášho konceptu zelenej logistiky. Pri všetkých našich aktivitách sa snažíme byť čo najohľaduplnejší k životnému prostrediu," vysvetlil Miroslav Seifert, vedúci úseku logistiky v Lidl Slovenská republika.Na jednu nádrž plynu CNG zvládne kamión bez problémov 400 kilometrov. Keď sa k tomu navyše pridá kvapalné LNG, dojazd sa predĺži až na 1200 kilometrov. Okrem neznečisťovania ovzdušia sú zelené kamióny aj výrazne menej hlučné. Ekologické kamióny budú prednostne zavážať tovarom predajne v husto obývaných zónach.Diskontný reťazec sa dlhodobo snaží znižovať vlastnú uhlíkovú stopu., z produkcie vodných elektrární. Sedem predajní má na strechách inštalovanéna výrobu elektrickej energie priamo zo slnečného žiarenia. V priebehu minulých rokov sa takýmto spôsobom podarilo vyrobiť, ktoré neboli vypustené do ovzdušia. Lidl taktiež vymenil vo všetkých svojich predajniach staré osvetlenie za LED technológie, orientuje sa na energeticky efektívne spotrebiče, má jedno z najekologickejších logistických centier v Európe a úspešne implementoval systém energetického manažérstva podľa normy ISO 50001. Lidl tiež vo svojich nových predajniach inštaluje tepelné čerpadlá využívajúce energiu z okolitého prostredia a namiesto syntetických chladí používa prírodné, ktoré majú nižšiu hodnotu indexu Globálneho Potenciálu Otepľovania (GWP). Aj vďaka tomu obstál diskont ako jedna z prvých firiem na Slovensku v environmentálnom audite organizácie ENVI-PAK a získal certifikát pre zodpovedné organizácie.Informačný servis