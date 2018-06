Lidl obmedzí množstvo pridaného cukru a soli vo vlastných značkách

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 29. júna 2018 (WBN/PR) - Do roku 2025 zníži diskontný reťazec množstvo pridaného cukru a soli vo výrobkoch vlastných značiek až o pätinu.Zdravie zákazníkov je pre spoločnosť Lidl kľúčové, obchodný reťazec sa preto rozhodol významne obmedziť podiel pridaného cukru a soli vo výrobkoch vlastných značiek. Cieľom obchodného reťazca je znížiť do roku 2025 množstvo spomenutých pridaných látok o 20%.Lidl sa v rámci napĺňania svojho strategického cieľa prednostne zameria na potraviny, ktoré sú konzumované najmä deťmi. Z tohto dôvodu bude diskont znižovať obsah pridaného cukru a soli pri výrobkoch ako sú raňajkové cereálie, jogurty a jogurtové nápoje, zmrzliny, sladké pečivo a nátierky, sladkosti, omáčky a hotové jedlá. Pri znižovaní množstva pridanej soli pôjde predovšetkým o chlieb, pečivo, mäsové výrobky, slané pochutiny a hotové jedlá ako napr. pizza.Nadmerná konzumácia cukru môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám, ako obezita, srdcovo-cievne ochorenia či cukrovka. Negatívny vplyv na ľudský organizmus má aj príliš veľa soli. Môže dôjsť k zvýšeniu krvného tlaku či dehydratácii pokožky.„Lidl je obchodným reťazcom, ktorý o spoločenskej zodpovednosti nielen hovorí, ale realizuje aj konkrétne kroky. Ako predajca potravín si uvedomujeme a prijímame našu zodpovednosť za zdravie našich zákazníkov. Rozhodli sme sa znižovať obsah pridaného cukru a soli prednostne v jedlách a potravinách, ktoré konzumujú deti,“ uviedol Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika za rezort nákup. „Už teraz však podrobne analyzujeme celý náš sortiment vlastných značiek. Pri týchto produktoch, ktoré tvoria viac ako 80% nášho sortimentu, máme totiž priamy dosah na kvalitu a zloženie,“ uzavrel Martin Nagy.Lidl sa nedávno zaviazal znížiť do roku 2025 používanie plastov o najmenej 20%. Diskont chce v rovnakom období zároveň dosiahnuť 100% recyklovateľnosť plastových obalov svojich vlastných značiek. Najneskôr od roku 2025 sa na pultoch predajní Lidl Slovenská republika nebudú nachádzať vajcia z klietkových chovov. Uvedené platí tiež pre vajcia použité v zložení výrobkov vlastných značiek reťazca.Vždy aktuálne a zaujímavé informácie o spoločnosti Lidl Slovenská republika nájdete na www.lidl.sk a na sociálnych sieťach.Facebook: https://www.facebook.com/lidlslovensko Instagram: https://instagram.com/lidlsk/ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5oGq-pQRauK3TFdDa0ZPAQ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lidl-slovenská-republika-v-o-s-