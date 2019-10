Lidl opäť podal pomocnú ruku vážne chorým novorodencom

Zoznam 52 novorodeneckých pracovísk v slovenských nemocniciach, ktoré umožňujú bezplatný pôrod:







Banská Bystrica

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica





Bardejov

Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov





Bojnice

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach





Bratislava – Nové Mesto

Národný ústav detských chorôb





Bratislava - Nové Mesto

Univerzitná nemocnica Bratislava





Bratislava - Petržalka

Univerzitná nemocnica Bratislava





Bratislava - Ružinov

Univerzitná nemocnica Bratislava





Brezno

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.





Čadca

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca





Dolný Kubín

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín





Dunajská Streda

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.





Galanta

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.





Humenné

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.





Kežmarok

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.





Komárno

Nemocnica Komárno s.r.o.





Košice - Juh

Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice Trieda SNP 1





Košice Juh

Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice Rastislavova ul. 43





Košice - Šaca

Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica





Košice – Západ

Detská fakultná nemocnica Košice





Kráľovský Chlmec

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec





Krompachy

Nemocnica Krompachy spol. s r.o.





Levice

Nemocnica Levice s.r.o.





Liptovský Mikuláš

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš





Lučenec

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.





Martin

Univerzitná nemocnica Martin





Michalovce

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.





Myjava

Nemocnica s poliklinikou Myjava





Nitra

Fakultná nemocnica Nitra





Nové Zámky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky





Partizánske

Nemocnica na okraji mesta, n.o.





Piešťany

Nemocnica Alexandra Wintera n.o





Poprad

Nemocnica Poprad, a. s.





Považská Bystrica

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica





Prešov

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana (2 pracoviská)





Revúca

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca





Rimavská Sobota

Svet zdravia, a.s. Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota





Rožňava

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.





Ružomberok

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica





Skalica

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.





Snina

Nemocnica Snina, s.r.o.





Spišská Nová Ves

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.





Stará Ľubovňa

Ľubovnianska nemocnica, n. o.





Topoľčany

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.





Trebišov

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.





Trenčín

Fakultná nemocnica Trenčín





Trnava

Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11





Trstená

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená





Vranov nad Topľou

Vranovská nemocnica, a.s., všeobecná nemocnica, Vranov nad Topľou





Zvolen

Nemocnica Zvolen a. s.





Žiar nad Hronom

Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom





Žilina

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina







25.10.2019 (Webnoviny.sk) - Vďaka zákazníkom Lidla získali slovenské nemocnice za päť rokov život zachraňujúce prístroje pre novorodencov v celkovej hodnote takmer 4 500 000 eur.Zákazníci spoločnosti Lidl Slovenská republika opäť potvrdili, že majú srdce na správnom mieste. Vďaka ich podpore získa všetkých 52 pracovísk na Slovensku umožňujúcich bezplatný pôrod zostavu život zachraňujúcich prístrojov pre novorodencov. V rámci projektu "Dobré rozprávky" venoval diskont počas piatich rokov nemocniciam dôležité prístroje v hodnote takmer 4 500 000 €.Od 7. októbra mohli zákazníci Lidla získať za každých 20 € nákupu jednu z troch jedinečných audiorozprávok na motívy príbehov Pavla Dobšinského: "Mechúrik Koščúrik", "Myšacia bundička" a "Zlatá priadka" za symbolické 1 €. A toto jedno euro opäť dokázalo zázraky. Diskontný reťazec totiž venuje dôležité prístrojové vybavenie všetkým 52 novorodeneckým pracoviskám, ktoré na Slovensku umožňujú bezplatný pôrod, v hodnote celého výnosu z akcie.Prvý set prístrojov odovzdali zástupcovia Lidla vo štvrtok 24. októbra v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku. "Sme veľmi radi, že takéto veľké spoločnosti, aj napriek tomu, že nemusia, myslia na tých najzraniteľnejších, ktorými sú práve novorodenci. O to zvlášť, ak ide o kritických novorodencov. Verím, že život zachraňujúce resuscitačné transportné lôžko pre stabilizáciu novorodenca na pôrodnej sále nájde uplatnenie na našom novorodeneckom oddelení", uviedol MUDr. Peter Vaněk, riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok – FN. "Dlhodobo sa spolu s našimi zákazníkmi snažíme prispievať k tomu, aby bolo Slovensko lepším miestom pre život a opäť sa nám podarila skvelá vec. Spoločne sme podali pomocnú ruku vážne chorým novorodencom. Pevne verím, že tieto prístroje pomôžu zachrániť a skvalitniť život mnohých detí," povedal Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika.Pomoc predčasne narodeným deťom je o to dôležitejšia, že dlhodobé zdravotné následky sa u nich vyskytujú desaťkrát častejšie ako u donosených novorodencov. Každé 11. dieťa narodené na Slovensku sa na svet vypýta predčasne a mnoho z týchto približne päťtisíc novorodencov potrebuje v prvých, tzv. "zlatých minútach" svojho života intenzívnu lekársku starostlivosť.Od roku 2015 získali slovenské nemocnice umožňujúce bezplatný pôrod od Lidla život zachraňujúce prístroje pre novorodencov v celkovej hodnote takmer 4 500 000 €. V aktuálnom ročníku projektu "Dobré rozprávky" mali neonatologické pracoviská možnosť vybrať si z dvoch setov prístrojov. "Prvý pozostával z resuscitačného lôžka určeného pre oživovanie hlavne nedonosených novorodencov v pôrodnej sále. Svojou osobitou konštrukciou umožní okrem oživovania aj oneskorený podväz pupočnej šnúry dieťaťa po narodení v sterilnom prostredí. Zníži sa tým množstvo komplikácií po narodení a súčasne významne skvalitní život nedonoseného dieťaťa v budúcnosti. Doteraz na Slovensku žiadne pracovisko nevlastnilo takýto prístroj," vysvetlil prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc, hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre neonatológiu. Prof. Zibolen, ktorý je odborným garantom projektu, predstavil aj druhú sadu prístrojov: "Jej cieľom je zabezpečenie dodatočného dýchania počas prevozu z pôrodnej sály na oddelenie a je využiteľná aj v čase, keď je dieťa liečené na oddelení a udržiavané v optimálnom stave pred transportom na špecializované pracovisko." Sada umožní aj sledovanie dodávky kyslíka, ako aj monitorovanie krvného tlaku a činnosti srdca. Cieľom použitia prístrojov je, aby deti počas transportu na oddelenie boli optimálne liečené a vyhli sa komplikáciám, ktoré by mohli mať nepriaznivé následky na celý život.Starostlivosť o vážne choré deti patrí medzi hlavné priority v rámci spoločensky zodpovedných aktivít diskontného reťazca. Popri projekte "Dobré rozprávky" podporuje Lidl spolu so svojimi zákazníkmi zdravotne znevýhodnené deti aj v rámci kampane "Od začiatku v dobrých rukách". V rámci neho pomáha reťazec každý týždeň jednému dieťaťu do troch rokov podľa jeho diagnózy. Viac informácií o projekte je dostupných na stránke www.spolocenskazodpovednost.sk Inzercia