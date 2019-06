LIDL ROZŠIRUJE PONUKU BEZÉČKOVÉHO PEČIVA, PO ROŽKU ZARAĎUJE DO PONUKY AJ CHLIEB BEZ KONZERVANTOV Foto: Lidl Foto: Lidl

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. júna (OTS) - Diskontný reťazec ponúka vo všetkých svojich 135 predajniach na Slovensku až tri pekárenské výrobky bez éčok – rožok, konzumný chlieb a kváskový pšeničný chlieb.Pekárenské výrobky dnes bežne obsahujú viacero emulgátorov a iných pridaných látok, známych aj ako „éčka“. Je to však jediný spôsob ako zákazníkom ponúknuť chutné a čerstvé pečivo? Lidl v spolupráci so svojimi dodávateľmi dokázal, že sa to dá aj inak. Do svojej ponuky zaradil po bezéčkovom rožku aj bezéčkový konzumný chlieb. Ako prvý reťazec na Slovensku ponúka zákazníkom vo všetkých svojich 135 predajniach až tri pekárenské výrobky bez éčok: okrem rožku a chleba má na svojich pultoch aj kváskový pšeničný chlieb z čistého kvásku, bez droždia a konzervantov.Novinkou v sortimente Lidla je od polovice júna polkilový bezéčkový chlieb. Diskont týmto produktom vypočul prianie svojich zákazníkov a nadviazal na úspech bezéčkového rožku, ktorý uviedol do predaja v auguste minulého roka. „,“ vysvetlil, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za oblasť nákupu, a pokračoval: „“ Bezéčkový chlieb je o návrate k tradičnej receptúre a surovinám.Lidl má v rámci stratégie trvalej udržateľnosti nastavených viacero cieľov súvisiacich so svojim sortimentom. Reťazec rozširuje ponuku čokolád, cukroviniek, káv, rýb a morských živočíchov z certifikovaných zdrojov. V roku 2025 nebude Lidl predávať vajcia z klietkových chovov, uvedené platí aj pre výrobky vlastných značiek diskontu obsahujúce vajcia. V spomenutom období zníži Lidl podiel pridaného cukru a soli vo výrobkoch svojich „privátiek“ o 20%. Lidl zároveň významne obmedzuje plasty vo svojich predajniach. Vďaka vyradeniu najtenších igelitových tašiek a plastových výrobkov na jedno použitie z predaja, obmedzeniu plastových obalov pri orechoch, čistiacich prostriedkoch a nápojoch odbremení Lidl životné prostredie o takmer 400 ton plastov ročne.