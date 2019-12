Lidl spolu so zákazníkmi pomohol už 80 vážne chorým deťom Foto: Lidl Foto: Lidl

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. decembra (OTS) - Najväčším šťastím každého rodiča je zdravé a spokojné dieťa. Mnoho malých detí však musí o to, čo by malo byť samozrejmé, bojovať od svojich prvých chvíľ na svete. Lidl sa spolu so svojimi zákazníkmi rozhodol podať týmto malým bojovníkom pomocnú ruku a v roku 2018 spustil projekt „“. Doteraz projekt pomohol 80 vážne chorým deťom z celého Slovenska, ktoré dostali podporu v hodnote viac ako 200 000 €.V rámci projektu „Od začiatku v dobrých rukách“ venuje Lidl 10 centov za každé predané balenie plienok vlastnej značky Lupilu na pomoc rodinám s deťmi vo veku do 3 rokov, ktoré majú vážne zdravotné problémy. Takýmto spôsobom diskont podporí každý týždeň jedno dieťa podľa jeho potrieb.,“ povedal, vedúci úseku komunikácie.Projekt „Od začiatku v dobrých rukách“ spustil Lidl v marci 2018 a plánuje ho realizovať dlhodobo. Všetky informácie o projekte, príbehy podporených detí a prihlasovací formulár nájdete na www.spolocenskazodpovednost.sk Okrem spomenutého projektu pomáha Lidl chorým deťom aj v rámci projektu „Dobré rozprávky“. Už päť rokov venuje diskont všetkým slovenským pôrodniciam, ktoré umožňujú bezplatný pôrod, život zachraňujúce prístroje pre novorodencov. Počas piatich rokov získali slovenské nemocnice prístroje v celkovej hodnote takmer 4 500 000 €.