Lidl už 20 rokov rozvíja spoluprácu so slovenskými dodávateľmi

16.10.2024 (SITA.sk) -Dobrá vzájomná spolupráca predajcu potravín a domácich producentov je dôkazom, že zo vzťahu dvoch môžu mať osoh milióny. Lidl už dve desaťročia rozvíja spoluprácu so slovenskými dodávateľmi, z čoho profitujú zákazníci diskontu a zároveň aj celá krajina."Na Slovensko sme prišli v roku 2004 s jasným cieľom – ponúkať zákazníkom každý deň vysokú kvalitu za nízke ceny. Prišli sme, aby sme tu boli dlhodobo a tak chápeme aj našu cestu. Dnes sme pevnou súčasťou slovenskej ekonomiky, spoľahlivým partnerom pre našich dodávateľov, zákazníkov a zamestnancov. Bude tomu tak aj v ďalších desaťročiach," povedal generálny riaditeľ Lidla Ivan Udiljak na konferencii venovanej slovenským dodávateľom reťazca. Lidl zorganizoval špeciálne podujatie pri príležitosti svojich 20. narodenín na Slovensku a pozvanie prijalo viac ako 300 zástupcov domácich dodávateľov.Cieľom podujatia bolo prediskutovať aktuálne témy, budúce projekty či nastavenia spolupráce a v neposlednom rade poďakovať za dlhodobú spoluprácu. Redukcia cukru a soli v produktoch privátnych značiek, výzvy trvalej udržateľnosti v kontexte dodávateľského reťazca, zvyšujúce sa požiadavky v oblasti digitalizácie či logistiky. Všetky tieto témy odzneli na podujatí. Predstaviteľov reťazca doplnili aj samotní potravinári, pričom traja z nich sa o svoje príbehy podelili s ostatnými. Dôležitým bodom diskusie bola aj strategická oblasť trvalej udržateľnosti. Lidl i jeho dodávatelia si uvedomujú, že najvyšší čas konať je práve teraz. V súlade so svojou CSR stratégiou komunikuje Lidl s výrobcami ohľadom opatrení na znižovanie a nahrádzanie plastov a stanovenia klimatických cieľov.Pozíciu Lidla na Slovensku ale aj v Európe priblížila konateľka Lidl Slovenská republika zodpovedná za rezort nákupu Justyna Siekanko. "Máme najväčší trhový podiel v Európe i na Slovensku a naše postavenie dokazujú aj mnohé ocenenia. Sme aktívni v 31 krajinách, v ktorých máme viac ako 12 300 predajní. Našim dodávateľom ponúkame možnosť rásť spolu s nami a otvárame im dvere do sveta. Slovenské výrobky sa nachádzajú v takmer 12 000 predajniach v 27 krajinách," priblížila Siekanko.Kvalitné slovenské potraviny sa v zahraničí presadzujú čoraz viac. Za predošlých osem rokov sprostredkoval diskont domácim dodávateľom export v hodnote viac ako 500 000 000 EUR v nákupných cenách. V obchodnom roku 2023 zaviezli slovenskí potravinári do zahraničných Lidlov výrobky v rekordnej hodnote 93,5 milióna EUR, teda takmer 2% z celkového ročného exportu agropotravinárskych výrobkov zo Slovenska. Tovary od slovenských dodávateľov majú najvyšší podiel v sortimente Lidla. Diskont aktuálne spolupracuje s takmer 260 lokálnymi producentmi a objem spolupráce neustále narastá. Od osamostatnenia sa slovenského nákupu v roku 2016 hodnota spolupráce v nákupných cenách narástla viac ako trojnásobne. Výrobky od slovenských dodávateľov tvoria až 36 % sortimentu a v minulom roku za ne reťazec zaplatil cez 600 miliónov eur.Špeciálna konferencia pre dodávateľov nadviazala na strategický dialóg Lidl deň s dodávateľmi a Lidl Akadémiu, ktorú reťazec organizoval v predošlých rokoch. Na tomto fóre sa zástupcovia diskontu stretávali s dodávateľmi z vybraných tovarových skupín, s ohľadom na situáciu však prebiehalo online."Máme obrovskú radosť, že sme sa mohli opäť osobne stretnúť s našimi dodávateľmi, a to v naozaj bohatom počte. Je to pre nás dôkazom záujmu o prehlbovanie spolupráce aj zo strany dodávateľov. V tomto koncepte budeme určite pokračovať aj v budúcnosti, aby sme boli naďalej úspešní v spoločnej snahe vyhovieť našim zákazníkom," povedal generálny riaditeľ Lidla Ivan Udiljak.Reťazec spoluprácu s domáci potravinármi stále rozširuje a neustále hľadá nových dodávateľov. Na svojej stránke má zverejnený formulár , prostredníctvom ktorého môžu dodávatelia predložiť svoje ponuky.