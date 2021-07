Lidl zásadne zvyšuje počet nabíjacích staníc pre elektromobily

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.7.2021 (Webnoviny.sk) - Aktuálne má Lidl šesť nabíjacích staníc, do konca roka ich bude výrazne viac.Elektromobilita je jedným zo spôsobov ako bojovať proti klimatickej zmene. Dôležitým predpokladom pre jej využívanie v čoraz väčšej miere je dostupnosť nabíjacích staníc pre elektromobily. Lidl sa ako zodpovedná spoločnosť angažuje aj v tejto oblasti. Aktuálne má diskont šesť elektronabíjačiek, pričom súčasne si môžu energiu dopĺňať dve vozidlá. Do konca roka zvýši Lidl počet nabíjacích staníc aspoň trojnásobne a všetky budú využívať výlučne zelenú energiu z obnoviteľných zdrojov.V súčasnosti má Lidl dve nabíjacie stanice v Bratislave (Trenčianska ul. a Ametystová ul.) a po jednej v Novej Dubnici, Liptovskom Hrádku, Tornali a v areáli Logistického centra Sereď. V minulom roku využilo nabíjačky na parkoviskách tohto obchodného reťazca takmer 6000 elektromobilov, celkový objem dodanej elektriny predstavoval 68 000 kWh."Elektromobilita je budúcnosť, ktorá nie je vôbec vzdialená. Uvedomujeme si to a preto chceme našim zákazníkom umožniť nabíjanie elektromobilov počas toho ako nakupujú. Rovnako rýchlo a pohodlne ako vybavia svoj nákup si nabijú aj svoj elektromobil. Naraz sa u nás môžu nabíjať dve vozidlá," povedal Karol Krasowski, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za rezort centrálnych služieb. V roku 2021 pribudnú nabíjacie stanice na parkoviskách dvojciferného počtu Lidl predajní. V stratégií rozširovania verejnej siete elektronabíjačiek bude diskont pokračovať aj v ďalších rokoch. "V prvom rade sa zameriame na väčšie mestá s cieľom umiestniť nabíjacie stanice pre elektromobily do rôznych regiónov. Ešte v tomto roku tak pribudnú ďalšie nabíjačky napríklad v blízkom okolí Bratislavy, v Košiciach či Zvolene," doplnil Krasowski. Okrem ekologickejšieho pohonu svojho vozidla môže zákazníkov, ktorí si elektromobil nabijú v Lidli, tešiť aj skutočnosť, že táto energia pochádza na sto percent z obnoviteľných zdrojov.Diskont sa vo vlastných objektoch – predajniach, logistických centrách i centrále – spolieha výlučne na elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov . Obnoviteľný, alebo aj "zelený" energetický mix je oproti klasickému, resp. "fosílnemu" výrazne udržateľnejší, keďže pri jeho produkcii klesá objem emisii až o 90%. Zelená energia využívaná Lidlom na Slovensku pochádza z biomasy, vody, vetra, no v najbližších rokoch bude výrazne narastať podiel energie vyrobenej zo slnka. Nedávno Lidl oznámil, že na strechách vybraných predajní bude inštalovať fotovoltické panely. Aktuálne ma takýchto zdrojov osem, do konca roka pribudnú aspoň ďalšie tri. Rozhodnutie používať zelený energetický mix znamená, že Lidl takto ušetrí viac ako 14 000 ton CO2.Lidl Slovenská republika plánuje dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v rámci svojej prevádzkovej činnosti v roku 2022*. (* Kompenzácia emisií spôsobených prevádzkovou činnosťou prostredníctvom projektov na ochranu klímy.) Diskont podporí certifikované projekty na ochranu klímy, ktoré majú pozitívny ekologický i spoločenský vplyv. Konkrétne ide o výsadbu stromov v Ugande, zabezpečenie pitnej vody v Eritrei či výstavbu a prevádzku obrovskej fotovoltaickej elektrárne v indickej púšti. Klimatická zmena je globálnou otázkou a preto aj opatrenia, ktoré majú mať významný efekt, musia byť globálne.Informačný servis