Lidl zrušil distribúciu papierových týždňových letákov

16.6.2020 (Webnoviny.sk) - Ušetrené finančné prostriedky investuje Lidl do dlhodobo výhodnejších cien pre zákazníkov.Trvalá udržateľnosť nie je pre Lidl prázdnym pojmom, namiesto slov podniká diskont ako zodpovedná spoločnosť konkrétne kroky na ochranu životného prostredia. Najnovšie sa rozhodol úplne zrušiť distribúciu týždňových letákov do domácností. Vďaka opatreniam z posledných rokov ušetrí celkovo viac ako 4000 ton papiera ročne. Ušetrené finančné prostriedky sa diskont rozhodol investovať do výrazne a dlhodobo znížených cien zákazníkmi obľúbených výrobkov. Lidl teda pomôže prírode aj peňaženkám svojich zákazníkov.V obchodnom roku 2018 zmenil Lidl formát letáku z rozmeru A3 na A4 a ušetril viac ako 1520 ton papiera. O rok neskôr zrušil distribúciu letákov v tretine regiónov a znížil svoju ročnú spotrebu papiera o ďalších 850 ton. Aktuálne už letáky Lidla vo svojich schránkach nenájdete, bez ohľadu na to v ktorej časti Slovenska bývate. Výsledok? Úspora približne 1700 ton papiera. Celkovo ušetrí Lidl 4100 ton papiera ročne, čo predstavuje asi 70 000 dospelých stromov. Tieto stromy dokážu vyprodukovať denne taký objem kyslíku, ktorý pokryje spotrebu neuveriteľného 3,5 milióna ľudí."Kríza spojená so šírením nového korona vírusu významne zasiahla nás všetkých, no zároveň ukázala, že sa dá fungovať aj inak než sme boli doteraz zvyknutí. Veľa sa teraz hovorí o návrate k normálu, ale práve normál predstavoval v mnohých ohľadoch problém a práve teraz máme šancu prehodnotiť naše aktivity a ich dopad na prírodu a životné prostredie," povedal Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za nákup a marketing, a dodal: "Rozhodli sme sa významne znížiť našu spotrebu papiera. Sme presvedčení, že informovať o našej ponuke sa dá aj inak, ekologickejšie a pritom stále efektívne. Veríme, že aj ďalšie firmy prehodnotia svoju zodpovednosť k životnému prostrediu a začnú sa správať ekologickejšie. Dlhodobo motivujeme našich zákazníkov k odoberaniu elektronických newslettrov, sledovaniu ponúk na našej webovej stránke, facebookovom profile či aplikáciách. Tlačené letáky po novom zákazníci nájdu už len v našich predajniach a vo vybraných novinách." Rozhodnutie Lidla oceňujú aj samotní zákazníci. Až 86% z celkového počtu 14 200 hlasujúcich uprednostnilo na facebookovom profile diskontného reťazca online verziu letáku pred jeho tlačenou podobou.Plošné zrušenie pravidelnej týždňovej distribúcie papierových letákov do schránok prináša aj finančnú úsporu, ktorú sa Lidl rozhodol investovať do toho najpodstatnejšieho – do svojich zákazníkov. Diskont výrazne a dlhodobo znížil ceny množstva zákazníkmi obľúbených produktov. "Sme si vedomí našej zodpovednosti, a preto sa sústredíme na to podstatné – na našich zákazníkov. Tak ako sme robili všetko pre to, aby si mohli u nás nakúpiť všetko potrebné počas koronakrízy, môžu sa na nás spoľahnúť aj naďalej. Zákazníkom ponúkame výrazné a dlhodobé zlacnenie množstva výrobkov, s Lidlom totiž šetríte na správnom mieste," uzavrel M. Nagy.Informačný servis