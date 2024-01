Lídra juhokórejskej opozície sa pokúsili zabiť, neznámy páchateľ ho bodol do krku

2.1.2024 (SITA.sk) - Lídra liberálnej juhokórejskej opozície I Če-mjonga sa v utorok pokúsil zabiť neznámy útočník a bodol ho do krku počas návštevy mesta Pusan na juhovýchode krajiny.Päťdesiatdeväťročného predsedu Demokratickej strany letecky prepravili do nemocnice v Soule na operáciu. Polícia a záchranári uviedli, že po útoku bol pri vedomí a nebol v kritickom stave.Útok sa odohral, keď I Če-mjong prechádzal davom novinárov a iných ľudí po návšteve miesta, na ktorom majú v Pusane postaviť nové letisko.Útočník politika požiadal o autogram a potom ho nožom bodol do ľavej strany krku, uviedol predstaviteľ polície v Pusane. Páchateľa zadržali členovia Demokratickej strany ešte predtým, ako ho polícia zatkla.Útočník vo veku 67 rokov vyšetrovateľom povedal, že nôž si kúpil na internete a mal v úmysle I Če-mjonga zabiť. Motív útoku polícia zisťuje.