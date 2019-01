Lídri 75 krajín rokujú o medzinárodných pravidlách on-line obchodu

Americký prezident Donald Trump a britská premiérka Theresa Mayová na 48. výročnom zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose 25. januára 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Davos 25. januára (TASR) - Lídri 75 krajín sveta vrátane Európskej únie (EÚ), Spojených štátov a Číny začali v piatok, na okraji Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose, rokovania o medzinárodných pravidlách na reguláciu on-line obchodu.Rozhovory sa budú konať v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Oznámili to jej šéf Roberto Azevedo a eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová, ktorí sú v Davose.Rokovania v rámci WTO sú zriedkavým víťazstvom medzinárodnej spolupráce. A to v čase, keď sa Peking a Washingtonvo vzájomnom obchodnom spore, ktorý ohrozuje aj globálnu ekonomiku. A americký prezident Donald Trump obviňuje Svetovú obchodnú organizáciu, že ignoruje obchodné záujmy USA v prospech Číny.Malmströmová na sociálnej sieti Twitter označila dnešné ráno v Davose zakeďže ukázalo, že WTOpovedala.uviedol Azevedo na Twitteri.Rozhovory sa formálne začnú v marci a pokúsia sa dosiahnuť rámcovú medzinárodnú dohodu ododala eurokomisárka.Rozhovory nasledujú po stredajšom (23.1.) vyhlásení nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, ktorá vyzvala multilaterálne inštitúcie, ako je napríklad WTO, aby prevzali dohľad nad digitálnym obchodom.Nové pravidlá by podľa EÚ zvýšili dôveru v on-line obchodovanie a riešili súčasné prekážky, ktoré bránia cezhraničnému on-line predaju. A mali by tiež zaručiť platnosť elektronických zmlúv a podpisov.