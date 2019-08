Lídri Číny, Južnej Kórey a Japonska sa zrejme stretnú koncom roka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 21. augusta (TASR) - Čína, Japonsko a Južná Kórea budú aj naďalej spolupracovať na usporiadaní summitu svojich lídrov, ktorý by sa mal konať koncom roka v Číne. Uviedli to v stredu v spoločnom vyhlásení ministri zahraničných vecí všetkých troch krajín.Čínsky minister zahraničných vecí Wang I, jeho japonský náprotivok Taró Kóno a šéfka juhokórejskej diplomacie Kang Kjong-wha sa na trojstrannom stretnutí, ktoré sa tentoraz konalo v čínskej metropole Peking, zišli prvýkrát od roku 2016. Ministri sa tiež dohodli na urýchlení rokovaní o regionálnej zmluve o voľnom obchode.Stretnutie sa uskutočnilo v čase zvýšeného napätia medzi Tokiom a Soulom po tom, čo Japonsko v júli sprísnilo pravidlá pre vývoz svojho tovaru do Južnej Kórey. Soul tento krok vníma ako odvetné opatrenie za rozhodnutie juhokórejského súdu, podľa ktorého sú japonské spoločnosti povinné odškodniť obete nútených prác z čias japonskej koloniálnej nadvlády v Kórei.