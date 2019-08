Lídri cyperských Grékov a Turkov spolu opäť rokovali

Nárazníková - buffer zóna medzi gréckou a tureckou časťou mesta Nikózia na ostrove Cyprus. Foto: Teraz.sk/Monika Voleková Foto: Teraz.sk/Monika Voleková

Nikózia 9. augusta (TASR) - Najvyšší predstavitelia cyperských Grékov a Turkov sa zišli v piatok v Nikózii v snahe oživiť viaznuce rokovania o znovuzjednotení ostrova. Ďalší postup sú pripravení vytýčiť v septembri na stretnutí s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom v New Yorku, oznámil hovorca misie OSN na Cypre, ktorého vyjadrenie priniesli tlačové agentúry DPA a AP.Piatkovérokovanie gréckocyperského prezidenta Nikosa Anastasiadisa s jeho náprotivkom z medzinárodne neuznanej republiky cyperských Turkov Mustafom Akincim zhodnotil hovorca ako. Predstavitelia sa spolu rozprávali necelé štyri hodiny v zóne pod ochranou OSN.Okrem stretnutia s Guterresom sa Anastasiadis a Akinci dohodli aj na pokračovaní diskusií s osobitnou splnomocnenkyňou OSN pre Cyprus Jane Hollovou-Luteovou s cieľom pripraviť rámec prevyjednávanie. To by malo viesť k mierovej dohodeCyprus bol rozdelený v roku 1974 po tureckej invázii, ktorú spustil prevrat na Cypre. Niekoľko mierových snáh o znovuzjednotenie ostrova zlyhalo. Posledné kolo rozhovorov sa skončilo v júli 2017.Krajina vstúpila do Európskej únie v roku 2004, zákony Únie však platia len v južnej časti ostrova, ktorú má pod kontrolou medzinárodne uznaná vláda. Tzv. Severocyperskú tureckú republiku, ktorá sa rozprestiera v severnej časti ostrova, uznáva len Ankara.