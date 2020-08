Lídri EÚ podporujú bieloruských prodemokratických demonštrantov, odmietajú výsledky volieb

Merkelová považuje voľby za nespravodlivé

Diskusia s Putinom

Obava z ruského vplyvu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.8.2020 - Lídri Európskej únie v stredu spoločne vyhlásili, že v súvislosti so situáciou v Bielorusku podporujú ľudí protestujúcich za demokratické práva. Zdôraznili, že rovnako ako tisíce demonštrantov v bieloruských mestách, EÚ taktiež odmieta výsledky volieb, ktoré udržali pri moci prezidenta Alexandra Lukašenka vládnuceho už 26 rokov.EÚ pripravuje sankcie pre tých bieloruských občanov, ktorí sa podieľali na podvodoch s hlasovaním a neprimeraných zásahoch policajných zložiek. "Európska únia stojí pri bieloruských ľuďoch. Nebudeme akceptovať žiadnu beztrestnosť. Neuznávame výsledky zverejnené bieloruskými úradmi," povedal predseda Európskej rady Charles Michel novinárom po tom, ako viedol mimoriadnu telekonferenciu. Zároveň uviedol, že "európska dvadsaťsedmička" plne podporuje kroky Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá dohliada na pokusy o vyjednávanie medzi bieloruskou vládou a opozíciou.Podľa oficiálnych výsledkov vyhral doterajší bieloruský líder Alexander Lukašenko s obrovským náskokom a dovedna 80 % hlasov, čo mnohí naďalej považujú za zmanipulované číslo. Doposiaľ bolo v Bielorusku zadržaných takmer 7-tisíc ľudí, stovky utrpeli zranenia a najmenej dvaja ľudia zahynuli. Polícia rozháňala davy zábleskovými granátmi, slzným plynom, gumovými projektilmi a demonštrantov tiež bila."Voľby neboli spravodlivé ani slobodné, a preto nie je možné uznať výsledok volieb," uviedla v Berlíne nemecká kancelárka Angela Merkelová. Odsúdila "brutálne násilie" proti pokojným demonštrantom a vyzvala režim, aby prepustil všetkých uväznených. Prezidenti Vyšehradskej štvorky, Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska, v spoločnom vyhlásení vyzvali bieloruské orgány, aby otvorili cestu politickému riešeniu, dodržiavali základné ľudské práva a slobody a zdržali sa násilia voči protestujúcim.Ešte pred virtuálnym samitom EÚ líderka bieloruskej opozície Svetlana Cichanovská vyzvala Európu, aby podporila "prebudenie Bieloruska". "Vyzývam vás, aby ste tieto podvodné voľby neuznali. Pán Lukašenko stratil všetku legitimitu v očiach nášho národa a sveta," uviedla Cichanovská, ktorá bezprostredne po voľbách odišla do Litvy.V predvečer samitu sa Charles Michel zhruba polhodinu telefonicky zhováral aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, aby mu tlmočil obavy EÚ z neregulárnosti volieb a zásahu proti demonštrantom, a tiež, aby mu pripomenul právo Bielorusov rozhodnúť o vlastnej budúcnosti. Diskutovali o spôsoboch, ako podporiť dialóg medzi Lukašenkom a opozíciou, pričom do úvahy prichádzajú napríklad rokovania sprostredkované Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.Samotný Lukašenko nariadil členom svojej vlády, aby odovzdali oficiálne stanovisko k povolebným protestom lídrom Francúzska, Nemecka, Poľska, Litvy a Ukrajiny a obvinil ich z podnecovania nepokojov v Bielorusku. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov zas obvinil EÚ z "pokusov o priame zasahovanie" do vnútorných záležitostí Bieloruska. Lukašenko odmieta aj funkciu tzv. koordinačnej rady. Jej vytvorenie oznámili v pondelok ľudia z okolia Cichanovskej. Pomocou koordinačnej rady chcú dosiahnuť mierové riešenie politickej krízy v Bielorusku. Lukašenko označil koordinačnú radu za "pokus o zmocnenie sa moci" a pohrozil trestným stíhaním za vytvorenie "alternatívnych vládnych orgánov".Niektoré európske krajiny sú znepokojené tým, že príliš tvrdý postup proti Lukašenkovi a jeho spolupracovníkom by mohol Bielorusko zatlačiť do sféry ruského vplyvu, aj keď vzťahy medzi Minskom a Moskvou boli v ostatných rokoch viackrát naštrbené. Iné štáty sa pre zmenu obávajú ruských zásahov.Odborníci však tieto obavy zmierňujú a tvrdia, že bieloruský ľud si chce iba zabezpečiť nezávislosť a nezaujíma sa o hlbšie vzťahy s Ruskom, EÚ či NATO. Tieto tvrdenia podporuje aj expertka na zahraničnú politiku EÚ v Bielorusku Jekaterina Piersonová-Lyžinová. Podľa nej na základe nedávneho prieskumu 60 % Bielorusov chce, aby krajina zostala nezávislá a odmietla začlenenie do akejkoľvek únie. Menšie skupiny zasa preferujú európsku alebo ruskú integráciu. "Nie sú tu žiadne európske ani ruské vlajky. Táto revolúcia je u väčšiny Bielorusov o nespokojnosti s prezidentom, ktorý sa 26 rokov drží pri moci," skonštatovala Piersonová-Lyžinová.