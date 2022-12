Lídri EÚ pozvali prezidenta Zelenského na summit, zhodnotia aj cestu Ukrajiny k členstvu v eurobloku

23.12.2022 (Webnoviny.sk) - Európska únia (EÚ) bude mať vo februári summit s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským . Hovorca predsedu Európskej rady Charlesa Michela potvrdil, že sa stretnutie, na ktorom sa zúčastní spolu s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen , uskutoční 3. februára a otvorene pozývajú Zelenského do Bruselu.Pozvánka do Bruselu však podľa Barenda Leytsa neznamená, že sa tam summit uskutoční. Miesto konania ešte nie je známe, informuje spravodajský portál Sky News. Témou summitu bude podľa európskych predstaviteľov pravdepodobne to, ako môže EÚ naďalej pomáhať Ukrajine ubrániť sa Rusku. Michel a Von der Leyen tiež zrejme zhodnotia cestu Ukrajiny k členstvu v eurobloku.Od začiatku vojny na Ukrajine sa Zelenskyj pravidelne spájal s európskymi samitmi prostredníctvom videomosta. V stredu po prvý raz od februára vycestoval do zahraničia, keď navštívil USA.