Lídri Indie a Číny prerokujú na spoločnom summite sporné otázky

Indický premiér Naréndra Módí (vľavo) a čínsky prezident Si Ťin-pching, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Naí Dillí 9. októbra (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí privíta koncom týždňa na "neformálnom summite" čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. Naí Dillí to oznámilo v stredu, len dva dni pred začiatkom plánovanej schôdzky. Informovala o tom agentúra AFP.Stretnutie oboch lídrov je plánované na piatok a sobotu, avšak ako uviedla agentúra, pretrvávajú obavy, že pre spory medzi oboma krajinami bude summit preložený na neskorší dátum.Znepokojenie v Pekingu najnovšie vyvolalo augustové rozhodnutie Naí Dillí rozdeliť indický štát Džammú a Kašmír, ktorého časť si nárokuje aj Čína.K stabilizácii vzájomných vzťahov neprispelo podľa AFP ani vojenské cvičenie indickej armády v štáte Arunáčalpradéš na východe krajiny, ktorého časť považuje Čína taktiež za svoje územie.India zasa namieta proti plánom Číny investovať v rámci tzv. novej hodvábnej cesty do rozsiahlych infraštruktúrnych projektov v Pakistanom kontrolovanej časti historického Kašmíru.Indické ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo, že rozhovory, ktoré by sa mali konať v meste Čennaj na juhu Indie, "dajú obom lídrom možnosť prediskutovať otázky týkajúce sa nielen bilaterálnych vzťahov, ale aj tém regionálneho a globálneho charakteru. Prerokovať budú môcť taktiež možnosti prehĺbenia indicko-čínskeho užšieho rozvojového partnerstva".Oblasti Indiou kontrolovaného Kašmíru a štátu Arunáčalpradéš sa v roku 1962 stali dejiskom krátkej čínsko-indickej vojny. Jej príčinou bola okrem narastajúceho napätia na sporných vzájomných hraniciach aj skutočnosť, že Naí Dillí poskytlo azyl dalajlámovi.Vojna sa skončila víťazstvom Číny, ktorá vďaka nej získala faktickú kontrolu nad východnou časťou historického Kašmíru, nazývanou Aksai Čin.