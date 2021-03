Lídri krajín EÚ podporili obmedzenie exportu vakcín, ich výpadkami je postihnuté aj Slovensko

Prehlbujú sa rozdiely zaočkovaných ľudí

Na rokovaní bol aj Biden

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.3.2021 (Webnoviny.sk) - Lídri členských krajín Európskej únie (EÚ) podporili aktivity Európskej komisie (EK) , ktorej nástroje by mali obmedziť export vakcín vyrobených v Únii. Limitovaný vývoz by mal byť do krajín s vyššou mierou zaočkovaných občanov v porovnaní s EÚ alebo s obdobnými obmedzeniami vývozu voči Únii.V dňoch 25. a 26. marca sa koná videokonferencia členov Európskej rady , ktorá nahradila pre epidemickú situáciu riadne zasadnutie Rady v Bruseli. SR na rokovaní zastupuje predseda vlády Igor Matovič OĽaNO ). V tlačovej správe o tom informoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR „Čelíme porušeniam dodávateľských zmlúv zo strany farmaceutických spoločností, pre ktoré sa rozdiely v podiele zaočkovaných občanov medzi členskými štátmi stále viac prehlbujú, a to aj v závislosti od toho, ako si krajiny vyskladali svoje portfólia vakcín. Získali sme na summite podporu pre nájdenie riešenia pre členské štáty, ktoré sú najviac postihnuté výpadkami dodávok vakcín,“ uviedol k aktuálnej situácii premiér Matovič. Dodal, že medzi také patrí aj Slovensko. Ďalšiu prácu na konkrétnej podobe korekčného mechanizmu Slovensko podľa premiéra zverilo do rúk Výboru stálych predstaviteľov v Bruseli.Počas diskusie lídrov vystúpil aj americký prezident Joe Biden , ktorý rozprával o perspektívach spolupráce medzi Spojenými štátmi americkými (USA) a EÚ. Lídri tiež privítali pozitívne signály z Turecka v súvislosti so zmiernením napätia vo východnom Stredomorí. „Ankara prejavuje záujem o budovanie mostov smerom k EÚ. Tento záujem však musí byť úprimný a priniesť udržateľné výsledky,“ skonštatoval Matovič.Na videokonferencii predstavili aj spoločný list predsedovia vlád Poľska, Maďarska, Česka, Slovenska, Francúzska, Rumunska a Slovinska o úlohe jadrovej energie v klimatickej a energetickej politike EÚ. „Je potrebné, aby sa prestala spochybňovať úloha jadra v spoločnom boji proti klimatickým zmenám,“ uviedol v pozícii jedného zo signatárov listu Matovič.