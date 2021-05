Lídri krajín EÚ sa dohodli na ďalšej pomoci chudobnejším krajinám, darujú viac ako 100 miliónov vakcín

Vakcinačná kampaň nabrala rýchlosť

Bojujú s nedostatkom vakcín

25.5.2021 (Webnoviny.sk) - Lídri Európskej únie (EÚ) v utorok súhlasili, že do konca roka darujú chudobnejším krajinám najmenej 100 miliónov dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19 Lídri 27-členného bloku, ktorí sa v Bruseli zišli na dvojdňovom samite, podporili text, ktorým sa zaviazali, že budú pokračovať v snahách „zvýšiť celosvetové kapacity produkcie vakcín v záujme naplniť globálne potreby".Vyzvali tiež, aby sa „urýchlila práca na zabezpečenie celosvetovo férového prístupu k vakcínam proti COVID-19" a zopakovali svoju podporu programu COVAX podporovanému Organizáciou Spojených národov, ktorého cieľom je zaručiť spravodlivý prístup k vakcínam pre štáty so strednými a nízkymi príjmami.Iniciatíva pritom minulý týždeň utrpela značnú ranu, keď spoločnosť Serum Institute of India, ktorá je jej najväčším dodávateľom, oznámila, že do konca roka nebude exportovať ďalšie vakcíny, aby riešila zlú epidemickú situáciu na indickom subkontinente.Lídri tiež konštatovali, že vakcinačná kampaň naprieč európskym kontinentom konečne nabrala rýchlosť po slabom štarte v porovnaní s úspešnejšími kampaňami v Spojených štátoch, Británii alebo Izraeli. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová predstavila dáta, podľa ktorých by mali do regiónu do konca mája dodať 300 miliónov dávok vakcín a približne 46 percent dospelej populácie únie by malo dostať aspoň prvú dávku.Zatiaľ čo v "západnom svete" očkovanie napreduje, chudobnejšie krajiny bojujú s nedostatkom vakcín. Taliansky premiér Mario Draghi počas minulotýždňového samitu o zdraví v Ríme povedal, že vo viac ako 180 krajinách sveta už podali takmer 1,5 miliardy dávok vakcín, iba 0,3 percent z nich však pripadá na nízkopríjmové krajiny, zatiaľ čo v bohatších krajinách to bolo okolo 85 percent z nich.Okrem darovania vakcín sa lídri zaviazali aj k pomoci krajinám, ktoré potrebujú látky produkovať lokálne. Nie je pritom jasné, ktoré z vakcín zo svojho súčasného portfólia plánuje EÚ darovať. Európska lieková agentúra zatiaľ schválila na použitie očkovacie látky od firiem Pfizer, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson.Dohoda lídrov EÚ nasleduje po tom, ako sa Spojené štáty zaviazali, že k už prisľúbeným 60 miliónom dávok vakcíny od AstraZeneca, ktoré plánujú darovať, pridajú ďalších 20 miliónov dávok očkovacích látok.