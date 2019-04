Lídri krajín V4 zdôraznili význam spolupráce s Japonskom

Na snímke zľava premiér Poľska Mateusz Morawiecki, japonský premiér Šinzó Abe, premiér SR Peter Pellegrini, premiér Česka Andrej Babiš, vicepremiér a minister financií Maďarska Mihály Varga počas tlačovej konferencie na summite V4 + Japonsko v Bratislave 25. apríla 2019. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 25. apríla (TASR) - Lídri krajín Vyšehradskej štvorky (V4) vo štvrtok v Bratislave zdôraznili význam medzinárodnej spolupráce medzi sebou i s Japonskom, ktoré je v súčasnosti predsedajúcou krajinou skupiny G20.povedal predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) na samite krajín V4 a Japonska na Bratislavskom hrade.Krajiny V4 podľa jeho slov predstavujú jeden z najrýchlejšie rastúcich regiónov EÚ a v zásadných otázkach a výzvach, ktorým EÚ čelí, majú podobný a jednotný postoj.Lídri krajín V4 a Japonska podľa Pellegriniho hovorili o vedecko-technickej spolupráci i o spolupráci Európskej únie (EÚ) a Japonska vo vzťahu k obchodnej dohode medzi EÚ a Japonskom, ktorá vstúpila do platnosti vo februári 2019.Predmetom diskusie boli i klimatické zmeny a spôsob, akým na ne Európa a Japonsko reagujú.Premiér pripomenul, že Slovenskú republiku a Japonsko spájajú spoločné témy predsedníctva vo významných svetových organizáciách.uviedol.povedal japonský premiér Šinzó Abe.Dobrým príkladom sú podľa jeho slov aj sila a stabilita automobilového priemyslu na Slovensku a firmy pôsobiace v Českej republike v oblasti robotiky, ako aj firmy v Poľsku i v Maďarsku.povedal a dodal, že je dôležité ich oceniť a povzbudiť v rozvoji.Lídri V4 a Japonska sa podľa jeho slov zhodli na ďalšej spolupráci na mnohých témach týkajúcich sa medzinárodného spoločenstva.Český premiér Andrej Babiš zdôraznil, že krajiny V4 v rámci EÚ postupujú spoločne a majú jasné a rovnaké názory, napríklad v oblasti ilegálnej migrácie, budúceho rozpočtu EÚ, trhu EÚ a rozširovania EÚ, dvojakej kvality potravín a kohézie.povedal a dodal, že blok V4 môže v istých oblastiach byť príkladom pre ostatné krajiny EÚ.Babiš zároveň pripomenul, že Japonsko je druhý najväčší zahraničný investor v ČR a majú spoločné výskumné projekty.Poľský premiér Mateusz Morawiecki v kontexte rastúceho obchodovania spomenul dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Japonskom, ktorá vstúpila do platnosti vo februári.uviedol. Krajiny V4 podľa neho takisto majú rovnaký prístup a sú schopné hovoriť jedným hlasom.Maďarský minister financií Mihály Varga poukázal na výrazný hospodársky rast krajín V4. V kontexte globálnych výziev je podľa jeho slov dôležité posilňovať spoluprácu medzi V4 a Japonskom do budúcnosti.Premiér Pellegrini absolvoval pred samitom bilaterálne rokovanie s japonským premiérom Abem počas historicky prvej návštevy šéfa japonského kabinetu na Slovensku. Partneri ocenili najmä zmluvu o sociálnom zabezpečení, ktorá vstupuje do platnosti v júli.