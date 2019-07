Lídri PS, Spolu a KDH predstavia dohodu

Na archívnej snímke Miroslav Beblavý (Spolu-OD) a Alojz Hlina (KDH). Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 1. júla (TASR) - Predsedovia troch mimoparlamentných politických strán, Miroslav Beblavý zo Spolu, Michal Truban z Progresívneho Slovenska (PS) a Alojz Hlina z KDH sa na pondelkovom stretnutí zhodli, že do desiatich dní verejnosti predstavia dohodu, ktorá vytvorí základ pre nový štýl komunikácie. Mala by tiež upraviť vzťahy strán do parlamentných volieb.Podľa Trubana sa tieto tri strany v mnohom nezhodnú, pretože si stoja za svojimi hodnotami. Podľa jeho slov však nechcú hádky a sú pripravené o rozdieloch hovoriť slušne, bez útokov a s rešpektom jedného k druhému. Hlina pre TASR dodal, že má zmysel sa stretávať, aby politici spolu hľadali riešenia.Obsah dohody majú ešte konzultovať v rámci strán.povedal Hlina.Beblavý reagoval, že úlohou strán je priniesť zmenu, ktorú si ľudia želajú.doplnil.PS a Spolu už oznámili, že do parlamentných volieb pôjdu spoločne v koalícii, KDH bude kandidovať samostatne. Koalícia PS a Spolu už absolvovala stretnutie aj s lídrom strany Za ľudí Andrejom Kiskom. Kiska sa tiež v pondelok stretol so šéfom strany SaS Richardom Sulíkom. SaS takisto avizovala, že do parlamentných volieb pôjde samostatne.