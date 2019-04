Lídri strán v Španielsku vyzvali ľudí na účasť na voľbách

Španielsky premiér a líder Socialistickej robotníckej strany (PSOE) Pedro Sánchez hádže do schránky hlasovací lístok vedľa svojej manželky počas hlasovania v predčasných parlamentných voľbách vo volebnej miestnosti v Pozuelo de Alarcon na predmestí Madridu 28. apríla 2019. Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) premiéra Pedra Sáncheza je podľa prieskumov favoritom nedeľňajších predčasných volieb; výsledkom však môže byť aj koalícia pravicových strán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 28. apríla (TASR) - Lídri hlavných španielskych politických strán v nedeľu odovzdali svoje hlasy v predčasných parlamentných voľbách a povzbudili ľudí k účasti na hlasovaní, informovala agentúra AP.Úradujúci premiér Pedro Sánchez odovzdal svoj hlas krátko po tom, ako sa v celom Španielsku o 9.00 h SELČ otvorili volebné miestnosti. Jeho Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) je podľa prieskumov najväčším favoritom volieb, no pravdepodobne sa jej nepodarí získať dostatočnú väčšinu na to, aby mohla vládnuť samostatne.Sánchez ľudí prostredníctvom Twitteru vyzval, aby za zúčastnili na hlasovaní a dali jasný odkaz o tom, aké Španielsko si želajú.Líder hlavnej španielskej opozičnej Ľudovej strany (PP) Pablo Casado povedal, že nedeľňajšie voľby sú pre krajinu možno "najviac rozhodujúce" za posledné roky.Casado krátko po odovzdaní svojho hlasu v Madride vyjadril želanie, aby z hlasovania vzišla stabilná vláda.povedal Santiago Abascal, líder krajne pravicovej strany Vox.Predseda centristicko-pravicovej strany Občania (Ciuadadaos) Albert Rivera povedal, že vysoká volebná účasť je potrebná na zmenu vlády a naDôležitosť účasti na hlasovaní zdôraznil aj líder krajne ľavicovej strany Podemos (Môžeme) Pablo Iglesias.Predčasné voľby vyhlásil premiér Sánchez vo februári po tom, ako parlament neodhlasoval návrh rozpočtu na rok 2019 predložený jeho menšinovou vládou. Viac ako 36 miliónov oprávnených voličov si vyberá 350 členov dolnej komory parlamentu a 208 z 266 členov hornej komory parlamentu - Senátu.Volebné miestnosti sú sprístupnené od 09.00 h do 20.00 h SELČ a prvé výsledky sa očakávajú niekoľko hodín po ukončení hlasovania.