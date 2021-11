Lídri tímov Tipos extraligy a Slovenskej hokejovej ligy napísali premiérovi Hegerovi otvorený list

Žiadajú prehodnotenie pravidiel

Prežívajú vďaka podpore fanatikov

22.11.2021 (Webnoviny.sk) - Kapitáni klubov hokejovej Tipos extraligy ako aj Slovenskej hokejovej ligy sa stretli vo Zvolene, kde prečítali otvorený list predsedovi vlády Slovenskej republiky Eduardovi Hegerovi.Vyzvali ho v ňom na zmenu prísnych pravidiel nového COVID automatu, ktorý prakticky znemožňuje účasť divákom na zápasoch dvoch najvyšších slovenských súťaží.Kapitáni klubov žiadajú vládu SR, aby prehodnotila striktné opatrenia a povolila účasť na zápasoch vyššiemu percentu fanúšikov plne zaočkovaných proti koronavírusu."Pred začiatkom nového ročníka sme sa tešili, ako sa budeme deliť o našu radosť z gólov a víťazstiev aj s fanúšikmi. Dnes nerozumieme, prečo sa poslednými obmedzeniami trestajú aj očkovaní či tí, ktorí už chorobu COVID-19 prekonali v posledných 180 dňoch. Keď v Poľsku, Maďarsku, Česku, ale aj v Taliansku, Anglicku, Nemecku, Francúzsku a v mnohých iných krajinách je povolené stopercentné zaplnenie hľadísk športových štadiónov pre očkovaných ľudí, prečo to nie je možné aj u nás? Aký je rozdiel medzi tým istým človekom v obchodnom centre a na štadióne? Nie je to ten istý človek, ktorý je zaočkovaný či sa vyliečil z ochorenia COVID-19? Len ticho závidíme našim kolegom z ľadových plôch, že môžu naďalej hrať vo výbornej atmosfére," píše sa v otvorenom liste premiérovi Hegerovi.Kapitáni hokejových klubov si uvedomujú vážnosť situácie, že situácia v extrémne preťažených nemocniciach si vyžaduje sprísňovanie protipandemických opatrení.V očkovaní však videli cestu k slobode a pokojnému životu bez obmedzení."Túto nádej nám vlievala aj vláda, ktorá celú spoločnosť presviedčala o výhodách vakcinácie. Bohužiaľ, po posledných krokoch vládneho kabinetu a po prijatí obmedzení, ktoré sa výrazne dotýkajú športu, sa cítime sklamaní a oklamaní. Oprávnene začíname nadobúdať pocit, že niekto chce definitívne pochovať šport na Slovensku. Nielen profesionálny, ale aj mládežnícky a rekreačný. Šport sa ocitol na chvoste záujmu štátu, pre mnohých je akoby ten zlý. Cítime pocit krivdy. Od vypuknutia pandémie dostáva šport tvrdé rany z každej strany. Na chvíľu sa možno zdvihne, vidí svetlo na konci tunela, ale hneď na to opäť krváca," doplnili hokejisti vo svojom verejnom apele predsedovi vlády SR. Dokonca si myslia, že profesionálnemu športu na Slovensku hrozí zánik."Náš klubový hokej prežíva v posledných dvoch rokoch len vďaka podpore fanatikov - majiteľov klubov a oduševnených sponzorov. Aj ich možnosti však nie sú nekonečné. Máme vážnu obavu, že kluby už ďalšie obmedzenia bez následných kompenzácií neprežijú. Profesionálnemu športu na Slovensku hrozí zánik. Pán premiér, prosíme Vás, nedopusťte tento scenár. Stále je nám smutno pri spomienkach na minulú sezónu, v ktorej nás s výnimkou jej posledných finálových duelov nepodporovali fanúšikovia z tribún," dodali kapitáni slovenských klubov v otvorenom liste.