Lídri západného Balkánu a EÚ sa stretli na summite v Poznani

Poznaň 5. júla (TASR) - Európska únia by mala ponúknúť krajinám západného Balkánu jasnú perspektívu členstva v EÚ. Na úvod piatkového summitu lídrov západného Balkánu a EÚ v Poznani to vyhlásil poľský prezident Andrzej Duda, informovala agentúra DPA.Podľa Dudu perspektíva členstva štátov tohto regiónu v EÚ zamedzí jeho destabilizácii a dokáže životaschopnosť celého európskeho projektu.Poľský prezident v tejto súvislosti kritizoval váhanie EÚ so začatím prístupových rozhovorov s Albánskom a Severným Macedónskom. Oba štáty podľa neho realizovali náročné reformy, aby zvýšili svoje šance na vstup do EÚ.vyhlásil Duda.Politické rozhodnutie o ďalšom rozšírení Únie je podľa Dudu obzvlášť dôležité v období nadchádzajúceho brexitu.Podujatia poznanského summitu prebiehali už od stredy a jeho program završuje piatkový summit lídrov. Zúčastňujú sa na ňom aj nemecká kancelárka Angela Merkelová, britská premiérka Theresa Mayová, francúzsky premiér Édouard Phillipe a poľský premiér Mateusz Morawiecki.Na piatkových rozhovoroch sa má okrem iného hovoriť o termíne začiatku prístupových rozhovorov s Albánskom a Severným Macedónskom.Na júnovej schôdzke ministrov zahraničných vecí EÚ bolo rozhodnutie o začatí rozhovorov s oboma krajinami odložené. Rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg sa následne vyjadril, že príslušné "zásadné" rozhodnutie by malo padnúť až v októbri.