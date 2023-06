Lídrom KDH bude Majerský a do volieb idú vo výbornej kondícií

Vysielajú signál kandidátkou

Prvá desiatka

Rad odborníkov

17.6.2023 (SITA.sk) - Lídrom Kresťansko-demokratického hnutia (KDH) do volieb bude Milan Majerský , hnutie ukázalo aj viaceré známe posily. KDH je pripravené prevziať zodpovednosť za riadenie štátu, aby sa ľudia po dvoch vládach Smeru a jednej vláde OĽaNO mali konečne lepšie.Prichádza tiež s ponukou ako jasná voľba pre konzervatívneho a kresťansko-demokratického voliča. Po rokovaní celoslovenskej rady KDH v Liptovskej Osade to podľa hovorkyne hnutia Lenky Halamovej vyhlásil predseda hnutia Milan Majerský, ktorý ho zároveň povedie do volieb ako jednotka na kandidátke.Rada KDH v sobotu rozhodla aj o zvyšných kandidátoch. Dvojkou bude ekonomický expert a člen vedenia Jozef Hajko , trojkou nitrianska vicežupanka a členka vedenia Martina Holečková , ktorá sa venuje sociálnej a rodinnej politike.„Kandidátkou vysielame signál, že témy životnej úrovne, boja so zdražovaním, ekonomiky i sociálnych vecí a rodiny budú volebnou prioritou spolu so zdravotníctvom a vzdelávaním,“ uviedol Milan Majerský.Zdravotníctvo reprezentujú dvaja lekári - expert Peter Stachura a členka vedenia Monika Kolejáková , ktorí budú kandidovať s číslom sedem a osem.Tvárami vzdelávania hneď na začiatku kandidačnej listiny budú expert KDH na školstvo a člen predsedníctva Martin Šmilňák ako deviatka, nová posila hnutia - exminister školstva Ján Horecký ako jedenástka a vysokoškolský profesor a právnik Marek Šmid ako štrnástka.Podpredsedovia KDH Marián Čaučík Tomáš Merašický obsadia štvrté až šieste miesto. Prvú desiatku uzatvára generálny manažér hnutia Marek Michalčík.Jedna z najvýraznejších osobností ponovembrového politického a spoločenského života František Mikloško , ktorý nedávno ohlásil vstup na kandidátku KDH, kandiduje s číslom 12. Kandidátku uzatvára s číslom 150 prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský.Na kandidačnej listine KDH nechýba expertka KDH na sociálnu, rodinnú politiku a pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím Anna Laurinec Šmehilová, konzervatívni lídri Branislav Škripek , Martin Štuk a Richard Kráľovič či bývalí hokejoví reprezentanti a miestni poslanci Juraj Mikúš „Kandidačná listina KDH jednoznačne potvrdzuje, že do volieb ideme vo výbornej kondícii, s celým radom odborníkov na riešenia akútnych i dlhodobých problémov ľudí vo všetkých kútoch Slovenska a s ponukou, ktorá konzervatívnemu a kresťansko-demokratickému voličovi umožňuje mať v parlamente silné zastúpenie,“ uzavrel líder kresťanských demokratov Milan Majerský.Podľa Majerského personálnu ponuku hnutia už o týždeň doplnia o program, ktorý umožní, aby sa ľudia na Slovensku mohli mať lepšie. Volebný program ukáže KDH v sobotu 24. júna verejným programovým predstavením v Jasnej na Liptove.