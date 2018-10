Lídrovi švédskej Aliancie sa nepodarilo vytvoriť vládu

Na snímke Ulf Kristersson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 14. októbra (TASR) - Líder švédskej Umiernenej strany Ulf Kristersson v nedeľu oznámil, že nedokázal získať dostatočnú podporu na vytvorenie stredopravej koaličnej vlády. Úloha nájsť nového kandidáta na premiéra sa tak vrátila do rúk predsedu parlamentu Andreasa Norléna, informuje agentúra Reuters.Švédsko je v patovej situácii od volieb z 9. septembra, v ktorých si parlamentnú väčšinu nezaistili ani stredopravá opozičná Aliancia štyroch strán pod vedením Kristerssona, ani stredoľavý blok. Oba tábory vylúčili dohodu s protiimigračnou, pravicovo-populistickou stranou Švédski demokrati.Kristersson ešte v piatok uviedol, že je pripravený pokúsiť sa sformovať menšinovú vládu bez všetkých strán Aliancie, takýto plán však ďalšie strany jeho bloku odmietli.povedal Kristersson v nedeľu, keď predsedovi parlamentu oznamoval, že sa vzdáva mandátu.Norlén má štyri pokusy nájsť premiéra, ktorý by získal dôveru zákonodarného zboru. Ak sa mu to nepodarí, budú sa konať nové voľby. Predseda parlamentu v nedeľu uviedol, že s predstaviteľmi strán bude znova hovoriť v pondelok a zostavovaním vlády poverí iného politika.Táto úloha pravdepodobne najbližšie pripadne doterajšiemu premiérovi a šéfovi Švédskej sociálnodemokratickej strany Stefanovi Löfvenovi, ktorý 25. septembra neobstál v hlasovaní o vyslovení dôvery v parlamente. Löfven bude úradovať ako dočasný predseda vlády až do vytvorenia nového kabinetu. Ak by však ďalší kandidáti rovnako neuspeli, Kristersson by mohol dostať druhú šancu.zdôraznil Kristersson.