Liečba rakoviny na Slovensku zaostáva aj v dostupnosti liekov

Na snímke ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 30. mája (TASR) - Pacientske organizácie dlhodobo upozorňujú na potrebu zlepšiť stav onkológie na Slovensku. Kompetentných zákonodarcov upozorňujú na úskalia systému zdravotnej starostlivosti pre onkologických pacientov už niekoľko rokov. Aj to bola jedna z tém 2. ročníka štvrtkovej konferencie Onkológia na Slovensku v Bratislave. Pacientske organizácie odovzdali ministerke zdravotníctva Andrey Kalavskej (nom. Smeru-SD) 15 požiadaviek. Jedna z hlavných požiadaviek sa podľa nej už realizuje.Konferenciu o realite a očakávaniach vývoja onkológie na Slovensku iniciovala aliancia aktívnych onkologických pacientskych organizácií.uviedla Kalavská. Posledné validované dáta v registri sú z roku 2010. Podľa šéfky rezortu zdravotníctva sa tento rok začali realizovať plošné, štátom riadené skríningy, ktoré sú bežné aj v iných krajinách Európskej únie (EÚ).spresnila Kalavská.Podľa zástupcov združenia Nie rakovine má v zmysle predložených požiadaviek MZ predložiť zmeny v zákone o liekoch tak, aby sa aj nová moderná onkologická liečba dostávala do štandardnej úhrady liekov. V súčasnosti je to postavené iba na vôli zdravotných poisťovní. Až 65 percent moderných onkologických liekov nie je preto bežne dostupných pre slovenských pacientov.uviedol za Národný onkologický inštitút Robert Babeľa.V porovnaní s minulým rokom však zástupcovia pacientskych organizácií vidia, že v onkológii na Slovensku došlo k posunu.dodala Kalavská.