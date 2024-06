Liečba rakoviny princeznej Kate napreduje dobre, v sobotu sa zúčastní na oslave kráľových narodenín

14.6.2024 (SITA.sk) - Catherine , princezná z Walesu, robí v liečbe rakoviny „dobré pokroky“ a v sobotu sa zúčastní na vojenskej prehliadke Trooping the Colour, ktorá sa uskutoční pri príležitosti oficiálnych narodenín britského kráľa. Bude to prvé verejné vystúpenie manželky princa Williama od jej diagnózy.„Robím dobré pokroky, ale ako každý, kto prechádza chemoterapiou, vie, sú dobré a zlé dni," uviedla Catherine vo vyhlásení zverejnenom v piatok a dodala, že ju čaká „niekoľko ďalších mesiacov" liečby.Tiež sa vyjadrila, že sa teší na víkendovú oslavu s rodinou a dúfa, že v lete absolvuje niekoľko verejných podujatí. Zároveň však podľa svojich slov vie, že sa „z toho ešte nedostala“.Štyridsaťdvaročná Catherine oznámila svoju diagnózu v marci. Tento rok dosiaľ neabsolvovala žiadne verejné vystúpenia, takže jej piatkové oznámenie je významný krok. Neznamená to však úplný návrat k jej verejným povinnostiam.Princezná sa v piatok tiež poďakovala členom verejnosti a povedala, že bola „unesená všetkými láskavými správami podpory a povzbudenia“.