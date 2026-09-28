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28. septembra 2026
Lietadlo Delta Air Lines núdzovo pristálo v Porte, štyroch ľudí previezli do nemocnice
Tagy: Lietadlo Núdzové pristátie
Stroj so 296 cestujúcimi smeroval z Barcelony do Bostonu, odklonili ho po tom, ako v kabíne zaznamenali dym. Lietadlo americkej spoločnosti Delta Air Lines v nedeľu núdzovo pristálo na letisku v portugalskom ...
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28.9.2026 (SITA.sk) - Stroj so 296 cestujúcimi smeroval z Barcelony do Bostonu, odklonili ho po tom, ako v kabíne zaznamenali dym.
Lietadlo americkej spoločnosti Delta Air Lines v nedeľu núdzovo pristálo na letisku v portugalskom Porte po tom, ako posádka zaznamenala v kabíne dym. Štrnásť cestujúcich potrebovalo po bezpečnom pristátí pomoc a štyroch z nich previezli do nemocnice, uviedla portugalská civilná ochrana.
Lietadlo smerovalo z Barcelony do amerického Bostonu a podľa medializovaných informácií sa na jeho palube nachádzalo 296 cestujúcich. Pre incident bol let odklonený na letisko v Porte na severe Portugalska.
Po pristátí potrebovalo pomoc celkovo 14 ľudí. Štyroch cestujúcich previezli do nemocnice pre nadýchanie sa dymu, podľa hovorcu civilnej ochrany však boli zasiahnutí iba „ľahko“.
Lietadlo napriek problémom bezpečne pristálo a správy neuvádzajú žiadne vážnejšie zranenia cestujúcich.
Príčina vzniku dymu v kabíne nebola bezprostredne známa. Portugalská civilná ochrana neposkytla ďalšie podrobnosti o okolnostiach incidentu.
Zdroj: SITA.sk - Lietadlo Delta Air Lines núdzovo pristálo v Porte, štyroch ľudí previezli do nemocnice © SITA Všetky práva vyhradené.
Lietadlo americkej spoločnosti Delta Air Lines v nedeľu núdzovo pristálo na letisku v portugalskom Porte po tom, ako posádka zaznamenala v kabíne dym. Štrnásť cestujúcich potrebovalo po bezpečnom pristátí pomoc a štyroch z nich previezli do nemocnice, uviedla portugalská civilná ochrana.
Lietadlo smerovalo z Barcelony do amerického Bostonu a podľa medializovaných informácií sa na jeho palube nachádzalo 296 cestujúcich. Pre incident bol let odklonený na letisko v Porte na severe Portugalska.
Po pristátí potrebovalo pomoc celkovo 14 ľudí. Štyroch cestujúcich previezli do nemocnice pre nadýchanie sa dymu, podľa hovorcu civilnej ochrany však boli zasiahnutí iba „ľahko“.
Lietadlo napriek problémom bezpečne pristálo a správy neuvádzajú žiadne vážnejšie zranenia cestujúcich.
Príčina vzniku dymu v kabíne nebola bezprostredne známa. Portugalská civilná ochrana neposkytla ďalšie podrobnosti o okolnostiach incidentu.
Zdroj: SITA.sk - Lietadlo Delta Air Lines núdzovo pristálo v Porte, štyroch ľudí previezli do nemocnice © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Lietadlo Núdzové pristátie
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