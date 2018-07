Lietadlo, ktorým letel R. Raši do USA, malo technické problémy

Na snímke predseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Pittsburgh 19. júla (TASR) - Vládny špeciál, ktorým letel v sobotu (14.7.) podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši na pracovnú cestu do Spojených štátov amerických, mal technické problémy. TASR to potvrdil vicepremiér, ktorý bol o situácii informovaný.povedal Raši. Piloti ho ako vedúceho delegácie informovali. "," doplnil.Problém delegácii skomplikoval situáciu, keďže sa mala špeciálom presúvať z New Yorku do Pittsburghu. Delegácia tak zvolila náhradné riešenie, aby stihla rokovanie s najvyšším vedením spoločnosti U. S. Steel.Lietadlo by už podľa Rašiho informácií malo byť opravené.podotkol. Vicepremiér odcestuje späť na Slovensko v sobotu 21. júla. Prílet je plánovaný v nedeľu dopoludnia.Raši je na pracovnej návšteve, počas ktorej vystúpil na pôde Organizácie spojených národov, kde predstavil prvú dobrovoľnú správu o tom, ako bude Slovensko plniť ciele udržateľného rozvoja. Zároveň absolvoval viaceré stretnutia vrátane schôdzky s najvyšším vedením U. S. Steel v Pittsburghu.