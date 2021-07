Lietadlo s filipínskymi vojakmi minulo pristávaciu dráhu a zrútilo sa, armáda našla aj posledné obete (video+foto)

5.7.2021 -

Počet obetí nedeľňajšej havárie vojenského lietadla na Filipínach vzrástol na 50. Stalo sa tak po tom, čo vojaci našli posledných päť mŕtvych, informovali v pondelok miestni predstavitelia. Lietadlo Lockheed C-130 Hercules viezlo 96 ľudí, keď minulo pristávaciu dráhu na letisku Jolo v provincii Sulu, narazilo do kokosového lesíka a vzbĺklo.Vojaci, policajti a hasiči zachránili 49 príslušníkov armády, vrátane niekoľkých, ktorí z lietadla vyskočili predtým, než ho pohltil požiar. Časti stroja na zemi zasiahli sedem ľudí, traja z nich zomreli. Na palube stroja boli hlavne vojaci, mnohí čerstvo vyškolení branci, ktorí mali v oblasti bojovať proti islamistickej skupine Abú Sajjáf.Príčina nešťastia nebola bezprostredne známa. Vyšetrovatelia preskúmavajú čierne skrinky z lietadla. Regionálny armádny veliteľ Corleto Vinluan uviedol, že je nepravdepodobné, že by lietadlo zasiahla nepriateľská paľba. Náčelník generálneho štábu filipínskej armády generál Cirilito Sobejana v nedeľu povedal novinárom, že „lietadlo minulo pristávaciu dráhu a snažilo sa opäť nabrať výkon, ale nepodarilo sa mu to a zrútilo sa".Filipínsky minister obrany Delfin Lorenzana uviedol, že piloti haváriu prežili, ale utrpeli vážne zranenia.