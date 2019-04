Lietadlo s najväčším rozpätím krídel uskutočnilo svoj prvý let

Lietadlo Stratolaunch, ktoré má dva trupy, šesť motorov a rekordné rozpätie krídel 117 metrov počas svojho historicky prvého testovacieho letu z testovacieho letiska Mojave Air and Space Port v americkom štáte Kalifornia 13. apríla 2019. Lietadlo odštartovalo v sobotu z Mohavskej púšte. To by sa malo v budúcnosti používať na vynášanie rakiet do stratosféry. Ide o projekt spoluzakladateľa Microsoftu Paula G. Allena, ktorý zomrel v októbri 2018 na rakovinu.

Foto: TASR/AP