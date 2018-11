Lietadlo smerujúce do Toronta muselo núdzovo pristáť. Hlásia zranených

Ilustračná snímka. Foto: wikipedia.org Foto: wikipedia.org

Georgetown 9. novembra (TASR) - Prúdové dopravné lietadlo so 126 ľuďmi na palube v piatok núdzovo pristálo na letisku v guyanskom hlavnom meste Georgetown. Šesť ľudí pritom utrpelo zranenia, informovala tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na ministra dopravy Davida Pattersona.Stroj leteckej spoločnosti Fly Jamaica Airways smeroval do Toronta, keď sa krátko po štarte objavil problém s hydraulickým systémom. Boeing 757-200 pri návrate na letisko tvrdo pristál a zišiel z pristávacej dráhy.Podľa Pattersona sú zranení v stabilizovanom stave a previezli ich do nemocnice neďaleko letiska v tejto krajine susediacej s Venezuelou.Medzi 118 pasažiermi bolo 82 Kanaďanov. Na palube bolo tiež osem členov posádky.Guyanskí policajti a vojaci zabezpečili miesto tvrdého pristátia lietadla a začalo sa vyšetrovanie havárie.