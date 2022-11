Lietadlo spoločnosti Precision Air sa zrútilo do Viktóriinho jazera, zahynulo 19 osôb (video)

6.11.2022 (Webnoviny.sk) - Lietadlo tanzánskej leteckej spoločnosti Precision Air sa v nedeľu ráno zrútilo do Viktóriinho jazera pri klesaní smerom k letisku v meste Bukoba. Tamojší premiér Kassim Majaliwa vyhlásil, že pri nehode zahynulo 19 ľudí.Spoločnosť Tanzania Broadcasting Corporation oznámila, že haváriu spôsobilo zlé počasie. Miestne úrady predtým uviedli, že 26 ľudí z celkového počtu 43, ktorí boli na palube, sa podarilo zachrániť a previezť do nemocnice. Nie je jasné, či niekto zo zachránených zomrel v nemocnici.Správy v médiách ukázali fotografie lietadla, ktorého veľká časť bola ponorená v jazere. „Podarilo sa nám zachrániť pomerne veľa ľudí. Keď bolo lietadlo asi 100 metrov nad zemou, natrafilo na problémy a zlé počasie. Pršalo a lietadlo sa ponorilo do vody,“ povedal novinárom veliteľ polície v provincii Kagera William Mwampaghale a dodal, že záchranné práce pokračujú.