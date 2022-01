Lietajúce auto AirCar získalo osvedčenie o letovej spôsobilosti

Dopravný úrad Slovenskej republiky už vydal osvedčenie o letovej spôsobilosti lietajúcemu autu, ktoré je schopné dosiahnuť rýchlosť nad 160 kilometrov za hodinu (km/h) a výšku nad 2500 metrov. TASR o tom informuje na základe správy BBC.



Hybridné auto-lietadlo AirCar je vybavené motorom BMW a jeho transformácia z auta na lietadlo trvá dve minúty a 15 sekúnd.



Certifikácii predchádzalo 70 hodín letových testov a viac ako 200 vzletov a pristátí.



„Certifikácia AirCar otvára dvere sériovej výrobe veľmi efektívnych lietajúcich áut,“ povedal konštruktér a vedúci celého projektu Štefan Klein.

„Je to oficiálne a konečné potvrdenie našej schopnosti navždy zmeniť cestovanie na stredné vzdialenosti,“ dodal.



Lietajúce auto absolvovalo vlani v júni 35-minútový let medzi letiskami v Nitre a Bratislave. Spoločnosť pre BBC News uviedla, že plánuje „v blízkej budúcnosti letieť z Paríža do Londýna“.



Dr. Steve Wright, vedúci výskumný pracovník v oblasti avioniky a leteckých systémov na University of West of England, v tejto súvislosti povedal, že najnovšie správy sú pre spoločnosť krokom vpred na ceste k cieľu. Je tak „opatrne optimistický“, že jedného dňa uvidí zopár lietajúcich áut, aj keď podľa neho ich stále čaká kus cesty, ktorú musia ešte prekonať.



Aj ďalšie firmy vyvíjajú vozidlá, ktoré môžu lietať aj jazdiť po cestách.



Trojkolesový PAL-V Liberty, ktorý lieta ako gyrokoptéra, už v Európe získal povolenie na cestnú premávku a smeruje k certifikácii od Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA).



Dr. Wright je však opatrný, pokiaľ ide o „masovú príťažlivosť“ lietajúcich áut. Podľa neho z dopravného hľadiska budú lietajúce autá len akýmsi doplnkom, aj keď veľmi zaujímavým.

AirCar vzlieta a pristáva ako bežné lietadlo a na lietanie vyžaduje pilotnú licenciu. Množstvo spoločností však pracuje na nepilotovaných leteckých taxislužbách s autonómnym letom a vertikálnym pristávaním a štartom.



Konštruktéri dúfajú, že lietajúce autá budú pohodlnou a flexibilnou formou dopravy – a niektoré priťahujú značné investície.



V pondelok aj americký koncern Boeing oznámil, že investuje ďalších 450 miliónov dolárov (398,09 milióna eur) do Wisk, kalifornskej spoločnosti autonómnych leteckých taxíkov, ktorú vlastní spolu s Kitty Hawk, firmou založenou spoluzakladateľom internetového vyhľadávača Google Larrym Pageom.



(1 EUR = 1,1304 USD)