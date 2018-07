Lietajúce taniere obsadia atletický štadión v Trnave

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Palkovič Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 31. júla (TASR) – Mestský atletický štadión Antona Hajmássyho v Trnave bude od 1. do 5. augusta dejiskom medzinárodného frisbee festivalu. Na Trnava Frisbee Games sa predstavia stovky športovcov z celého sveta, ktorí ukážu divákom svoje zručnosti v štyroch disciplínach s lietajúcim tanierom.Zámerom podujatia je predstaviť jednotlivé disciplíny širokej verejnosti, a to najmä deťom a mládeži. Všetky si bude možné vyskúšať priamo na mieste počas workshopov pod vedením skúsených profesionálov. V prvý deň sa uskutočnia majstrovstvá sveta vo freestyle frisbee, kde tímy predvedú technické a akrobatické triky. Nasledovať budú majstrovstvá Európy v dogfrisbee – súťaži psov a ich majiteľov, medzinárodný turnaj klubov ultimate frisbee a medzinárodný turnaj v disc golfe, v disciplíne odvodenej od golfu.Hlavný program pre divákov bude v nedeľu 5. augusta. Informovala o tom za organizátorov Natália Košlabová. V rámci exhibície predvedú čerství majstri sveta vo freestyle svoje víťazné choreografie. "V dogfrisbee ide zase o interakciu človeka, psa a lietajúceho taniera a patrí do kynologického športu. Súťaží sa v niekoľkých disciplínach, cieľ je však vždy rovnaký – pes musí úspešne chytiť letiaci disk. Diváci uvidia množstvo akrobatických prvkov, vysokých skokov a súhru psovoda a jeho psa," uviedla Košlabová.Návštevníci budú mať, ako dodala, počas tejto viacdennej akcie možnosť presvedčiť sa, že frisbee je hra i uznávaný šport s množstvom disciplín. Na štartovacej listine sú účastníci z Rakúska, Belgicka, Česka, Francúzska, Izraela, USA, Nemecka, Poľska, Maďarska, Dánska, Ruska, Japonska i ďalších krajín. História lietajúceho disku siaha až na začiatok 20. storočia, pričom najväčšiu popularitu zaznamenal tento šport v 70. a 80. rokoch v USA. V súčasnosti sa mu profesionálne venujú tisíce hráčov po celom svete. Vstup na podujatie je zdarma.