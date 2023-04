Liga majstrov: AC Miláno prešlo cez Lobotkov Neapol do semifinále, ďalej ide aj Real

Futbalisti AC Milána sa po šestnástich rokoch predstavia v semifinále Ligy majstrov. "Rossoneri" postúpili cez SSC Neapol v zostave so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom, keď v úvodnom štvrťfinále vyhrali 1:0 a v utorkovej odvete remizovali 1:1. Tretíkrát za sebou sa medzi najlepšou štvoricou predstaví aj Real Madrid, obhajca trofeje zdolal Chelsea v oboch stretnutiach 2:0.

Neapol nastúpil bez vykartovaných Andre Anguissu a stopéra Kima Min-jaeho, no do útoku sa vrátil kanonier Victor Osimhen. Domáci v úvode zovreli súpera a prvých 20 minút sa hralo len na jednu bránku. SSC však z tlaku vyťažilo len par pološancí a po prvej vážnejšej akcii hostí mohlo inkasovať. Mario Rui fauloval v šestnástke Rafaela Leaa a rozhodca ukázal na biely bod. Penaltu však zahodil skúsený Olivier Giroud. Francúzsky kanonier neuspel ani o pár minút neskôr, keď jeho strelu opäť chytil brankár Alex Meret. Zápas sa hral vo vysokom tempe a s množstvom tvrdých zákrokov. Horšie dopadli domáci, ktorí museli už v prvom dejstve vystriedať Ruia i Mattea Politana. Vymenili ich Hirving Lozano s Mathiasom Oliverom. Zmeny si vyžiadali svoju daň, v samom závere polčasu potiahol loptu spred svojej šestnástky až do tej súperovej Leao a Giroud už svoju tretiu šancu premenil. V nadstavenom čase neplatil gól Osimhena pre ruku. Neapolu to vpredu nešlo ani po zmene strán, chýbali mu väčší pokoj a presnosť pri centroch, finálnych prihrávkach a hlavne pri zakončení. V 82. minúte domácim svitla iskierka nádeje, no zahasil ju Chviča Kvaracchelia, ktorý podobne ako Giroud v prvom polčase nepremenil penaltu. Osimhenov gól na 1:1 prišiel už neskoro. Neapol sa premiérovo v histórii predstavil vo štvrťfinále.



Real prišiel na Stamford Bridge s dvojgólovým náskokom a tak nechal v úvode zápasu tvoriť domácich. Tí si však vypracovali len jednu šancu, keď N'Golo Kante zblízka netrafil a krátko potom mohli inkasovať, no Rodrygo napálil len do žrde. V závere polčasu zachránil Real brankár Thibaut Courtois, ktorý zneškodnil zakončenie Marca Cucurellu. Po zmene strán zablokovali hostia šancu Kanteho a v 58. minúte sa ujali vedenia. Po pravej strane vnikol do šestnástky Rodrygo, jeho prihrávka na Karima Benzemu nevyšla, no loptu mu poslal späť Vinicius Junior a brazílska spolupráca slávila úspech. Dočasný tréner Chelsea Frank Lampard potom skúsil oživiť hru striedaniami, no nepodarilo sa a v 80. minúte rozhodol druhým gólom Rodrygo. Zverenci Carla Ancelottiho sa tak tretíkrát za sebou predstavia medzi najlepšou štvoricou.

odvetné zápasy štvrťfinále LM:



SSC Neapol - AC Miláno 1:1 (0:1)



Góly: 90.+3 Osimhen - 43. Giroud. Rozhodoval: Marciniak (Poľ.), ŽK: di Lorenzo, Olivera - Hernandez, Maignan.



Neapol: Meret - di Lorenzo, Rrahmani (74. Östigard), Jesus, Rui (34. Olivera) - Ndombele (63. Elmas), LOBOTKA, Zielinski (74. Raspadori) - Politano (34. Lozano), Osimhen, Kvaracchelia



Miláno: Maignan - Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez - Krunič, Tonali - Diaz (59. Messias), Bennacer, Leao (84. Saelemaekers) - Giroud (68. Origi)



/prvý zápas 0:1, postúpilo AC/







Chelsea Londýn - Real Madrid 0:2 (0:0)



Góly: 58. a 80. Rodrygo. Rozhodoval: Orsato (Tal.), ŽK: Cucurella, James, Mudryk - Militao.



Chelsea: Arrizabalaga - Chalobah, Silva, Fofana - James, Kante, Fernandez (67. Sterling), Kovačič, Cucurella (67. Mudryk) - Gallagher (67. Felix) - Havertz (77. Mount)



Real: Courtois - Carvajal (82. Nacho), Militao, Alaba (46. Rüdiger), Camavinga - Modrič, Kroos (76. Ceballos), Valverde - Rodrygo (82. Asensio), Benzema (71. Tchouameni), Vinicius



/prvý zápas 0:2, postúpil Real/